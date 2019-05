ServiceNow neemt mobiele app-analytics-startup Appsee over

ServiceNow heeft aangekondigd Appsee over te nemen. Appsee is een analytics-startup die ontwikkelaars wil helpen begrijpen hoe gebruikers met hun mobiele apps omgaan. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Appsee, een startup uit Tel Aviv, heeft een analytics-platform ontwikkeld dat een beeld per stap kan geven van wat consumenten doen binnen een app, weet Silicon Angle. Vlaggenschip is User Recordings, een tool die iedere pagina, menu en knop waar een consument mee omgaat tijdens een sessie visualiseert in de vorm van een chronologische tijdlijn. Ook toont het hoeveel seconden een gebruiker per stap spendeert.

Ook heeft Appsee een mogelijkheid genaamd Touch Heatmaps. Daarmee kunnen ontwikkelaars zien of consumenten meer gebruikmaken van bepaalde van de app dan van andere delen. De functie is in te zetten om delen van de interface te vinden die mogelijk verder geoptimaliseerd moeten worden.

Daarnaast kunnen ontwikkelaars gebruikmaken van een dashboard van Appsee, dat trends en gebruikersstatistieken toont van de complete groep gebruikers van een app. Zo zou een e-commerce-bedrijf het platform kunnen gebruiken om te bepalen wat de voornaamste redenen zijn dat mensen wel spullen in een winkelwagen stoppen, maar nooit afrekenen.

Overname

ServiceNow wil Appsee na de overname gaan gebruiken om manieren te vinden om de interface van zijn Now Platform te verbeteren. Now Platform bestaat uit cloud-gebaseerde tools die enterprises helpen om hun technische ondersteuningsoperaties, gerelateerde IT-taken en bepaalde workflows te automatiseren. Ook kunnen bedrijven eigen diensten bouwen bovenop het Now Platform om de automatiseringsfuncties toe te passen op extra usecases.

“Gebruikers van het Now Platform kunnen uiteindelijk beter analyseren hoe hun eindgebruikers het Now Platform inzetten om hun werk eenvoudiger en gemakkelijker te maken”, aldus Boaz Hecht, senior director of product management.

ServiceNow verwacht dat de overname aan het einde van het kwartaal afgerond is. Dan moeten de twee mede-oprichters van Appsee en het engineering-team zich bij het bedrijf voegen om productontwikkeling te ondersteunen.