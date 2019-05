Extreme Networks presenteert netwerkbeveiligingsdienst ExtremeAI Security

Extreme Networks heeft zijn nieuwe ExtremeAI Security-oplossing onthuld. ExtremeAI Security is volgens het netwerkbedrijf een nieuwe klasse van netwerkbeveiliging die kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning gebruikt om geavanceerde dreigingen tegen Internet of Things (IoT) apparaten automatisch te identificeren en te verhelpen.

Volgens Extreme Networks is het belangrijk om geavanceerde beveiligingstechnologieën diep in het netwerk te plaatsen en niet alleen langs de edge, vanwege de convergentie van multicloudomgevingen, mobiele netwerken en de massale opkomst van IoT-apparaten in de onderneming. Daardoor wordt het aanvalsoppervlak namelijk uitgebreid. Met traditionele oplossingen zou het daarom te ingewikkeld zijn voor netwerkadministratoren en beveiligingsteams om zicht te krijgen op de chaos.

Dreigingen tegenhouden

ExtremeAI Security moet zichtbaarheid op en detectie van malafide verkeer leveren, evenals het realtime monitoren van IoT-apparaten op afwijkend gedrag. Hierbij wordt machine learning gebruikt om te leren wat standaard gedrag van IoT-apparaten is. Wanneer endpoints zich op afwijkende of onverwachte manieren gedragen, dan wordt er alertsverstuurd.

Mocht er niet op tijd door IT-specialisten op deze verdachte apparaten of verdacht verkeer worden ingegrepen, dan zorgt ExtremeAI Security ervoor dat dreigingen automatisch worden tegengehouden, zonder menselijke tussenkomst. De tool hoeft hiervoor niet op voorhand te worden geconfigureerd,omdat het geavanceerde machine learning algoritme automatisch antwoordt al het wordt getriggerd en maakt direct korte metten met de bedreigingen. De toepassing maakt darbij gebruik van de laatste ontwikkelingen in Natural Language Processing, aldus het bedrijf.

ExtremeAI Security gebruikt verder de ExtremeAnalytics, het analytics-platform van de netwerkspecialist. Aan de hand van deze analytics krijgen eindgebruikers diepe inzichten in andere bewegingen van malafide verkeer en impact op kritieke netwerkdiensten. Via het analytics-platform kunnen gebruikers deze bedreigingen bekijken op basis van ernst, categorie, high-risk endpoints en geografie.

Ondersteuning

ExtremeAI Security werkt met alle leidende threat intelligence feeds en is tevens nauw geintegreerd met Extreme Workflow Composer voor het automatisch verzachten van dreigingen te verzachten en het oplossen ervan.

Ook beschikt de oplossing over automatische ticketing-functionaliteit. Deze functionaliteit integreert onder meer met populaire IT-tools zoals Slack, Jura en ServiceNow. De oplossing in zijn geheel werkt ook samen met diverse populaire beveiligingstools, waaronder bestaande oplossingen voor netwerken.

ExtremeAI Security komt vanaf oktober dit jaar algemeen beschikbaar.