OnePlus 7 Pro officieel: pop-upcamera en sneller 90 Hz-scherm

OnePlus heeft zopas zijn nieuwe generatie smartphones onthuld tijdens een wereldwijd lanceringsevent. Smartphones meervoud, want voor het eerst lanceert het bedrijf twee toestellen op hetzelfde moment: de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro.

OnePlus is op enkele jaren tijd uitgegroeid van merk voor enthousiastelingen tot een meer mainstream merk voor het grote publiek, dankzij premium specificaties voor een scherpe prijs. De fabrikant timmert ijverig verder aan die weg, onder meer via samenwerkingen met providers in bepaalde markten. Vandaag lanceert OnePlus niet één, maar twee nieuwe smartphones om zijn marktaandeel verder te vergroten.

De OnePlus 7 is de logische opvolger van de OnePlus 6T. Een woordvoerster van het bedrijf spreekt over “het toestel dat de community van ons verwacht”. Met deze smartphone speelt OnePlus op veilig, maar daarnaast wil het bedrijf ook tonen dat het zijn grenzen kan verleggen. Daarvoor dient de OnePlus 7 Pro, die zich onderscheidt door een aantal innovaties.

OnePlus 7 OnePlus 7 Pro Scherm 6,41 inch Full HD+ AMOLED 60 Hz 6,67 inch QHD+ AMOLED 90 Hz Processor Snapdragon 855 Snapdragon 855 RAM 6/8 GB 6/8/12 GB Opslag 128/256 GB UFS 3.0 128/256 GB UFS 3.0 Camera 48 MP + 5 MP 48 MP + 8 MP telelens + 16 MP groothoek Batterij 3.700 mAh 4.000 mAh OS Android 9 Pie + OxygenOS Android 9 Pie + OxygenOS

Pop-upcamera

Wat meteen opvalt is het grote 6,67 inch amoledscherm. Dat loopt af langs de randen en komt bovenaan volledig tot tegen de rand, zonder zichtbare notch. De OnePlus 7 heeft net als de OnePlus 6T een waterdruppelnotch, maar bij de 7 Pro zit de frontcamera in de behuizing van het toestel verstopt. Wanneer je de camera activeert, piept hij tevoorschijn.

Het pop-upsysteem is naadloos in de behuizing verwerkt en lijkt ons bij een eerste korte ervaring erg degelijk. OnePlus maakt zich sterk dat je de camera zonder problemen 150 keer per dag kan uitfloepen over een periode van zeker 5,5 jaar. Bovendien zorgen sensoren ervoor dat de camera weer naar binnen trekt wanneer een valbeweging wordt gedetecteerd.

De frontcamera kan niet alleen worden gebruikt voor selfies, maar ook om het toestel te ontgrendelen via gezichtsherkenning.

‘Fast & smooth’

We blijven nog even bij het scherm: Het display van de OnePlus 7 Pro ondersteunt in navolging van de Samsung Galaxy S10 de HDR10+-standaard. De standaard biedt een verbeterde beeldkwaliteit, op voorwaarde dat ook de content compatibel is met HDR10+.

Daarnaast krikt OnePlus de verversingssnelheid van het scherm op van 60 tot 90 Hz. Dat vertaalt zich in theorie in een vloeiendere weergave en draagt bij aan Oneplus’ mantra van een ‘fast & smooth’ gebruikservaring.

In diezelfde filosofie wordt de Snapdragon 855 bijgestaan door maximaal 12 GB RAM, dat op een intelligente manier wordt toegekend aan geheugenintensieve applicaties. Daarnaast maakt OnePlus als eerste gebruik van UFS 3.0-opslag voor snellere prestaties. Normaal zou de Samsung Galaxy Fold de eerste smartphone zijn met UFS 3.0, maar die plooide onder de druk en moest worden uitgesteld.

De 4.000 mAh-batterij zou dankzij Warp Charge maar 20 minuten nodig hebben om van 0 tot 50 procent te laden. Een claim die we graag zelf aan de tand voelen, samen met de effectieve batterijduur van deze OnePlus 7 Pro.

Tot slot werd ook de vingerafdruksensor onder het scherm verder op punt gezet. De sensor werd 36% groter gemaakt en OnePlus sleutelde aan de algoritmen om de ontgrendeltijd verder te reduceren tot een geadverteerde 0,21 seconden. De fabrikant maakt gebruik van dezelfde cameratechnologie als in de OnePlus 6T en Huawei P30 Pro. Dit in tegenstelling tot de ultrasoonsensor van Qualcomm in de Samsung Galaxy S10.

Drie camera’s

De OnePlus 7 Pro krijgt voor het eerste drie camera’s achteraan. Daarbij wordt de ondertussen klassieke combinatie van een 48 MP hoofdcamera, 8 MP telelens en 16 MP groothoeklens gebruikt. De telelens kan tot drie keer optisch zoomen en tot tien keer digitaal, terwijl de groothoeklens een wijde beeldhoek van 117 graden levert.

OnePlus heeft daarnaast naar eigen zeggen hard gesleuteld aan de camerasoftware. Opnieuw een trend die we vandaag bij meer fabrikanten zien: de beperkingen van de hardware worden goedgemaakt door software.

Een nieuw drievoudig autofocussysteem maakt gebruik van fasedetectie, continue autofocus en laserfocus om in elke situatie snel een scherp beeld te produceren.

De OnePlus 7 moet het met twee camera’s stellen, waarbij de tweede 5 MP-camera wordt gebruikt om de scherpte te verbeteren en diepte te creëren.

Prijzen en beschikbaarheid

De OnePlus 7 Pro is vanaf 21 mei beschikbaar in drie verschillende configuraties en even veel kleuren;

6 GB/128 GB – Mirror Gray – 709 euro

8 GB/256 GB – Mirror Gray, Almond (vanaf juni), Nebula Blue – 759 euro

12 GB/256 GB – Nebula Blue – 829 euro

De OnePlus 7 volgt in juni en komt in twee verschillende configuraties:

6 GB/128 GB – Mirror Gray – 559 euro

8GB/256 GB – Mirror Gray – 609 euro

Scherpe premium

OnePlus duwt zijn prijzen opnieuw ietwat de hoogte in en kan zo steeds moeilijker aanspraak maken op de titel van ‘flagship killer’, al merkt de fabrikant fijntjes op dat het zich die titel nooit zelf heeft aangemeten.

OnePlus ziet zichzelf vooral als een premium merk dat zijn prijzen zo scherp mogelijk probeert te houden. Daar slaagt het tot nu toe nog steeds in. De OnePlus 7 Pro kan op papier de concurrentie aan met de Samsung Galaxy S10 en Huawei P30 Pro, die een gevoelig hoger prijskaartje hebben.

Daarvoor maakt het eigenwijze smartphonemerk een aantal opofferingen, al kunnen we die in dit geval gerust door de vinger zien. Zo biedt OnePlus geen ondersteuning voor draadloos laden (“de technologie is niet snel genoeg”) en hebben de toestellen geen officiële, dure, IP-rating (“maar ze zijn wel waterdicht bij verstandig gebruik”).