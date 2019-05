Appian en Smartronix werken samen aan low code met striktere beveiliging

Appian heeft aangekondigd met Smartronix samen te werken, om de snelheid en impact van low code-ontwikkeling naar de Amerikaanse overheid en het Amerikaanse ministerie van Defensie te brengen. Die organisaties vereisen striktere beveiligingsstandaarden, die uit Impact Level 4 (IL4) komen.

Het Appian Platform wordt beschikbaar als een Smartronix beheerde dienst in overheidsclouds via Amazon Web Services (AWS) of Microsoft Azure, ondersteund door het IL4-gecertificeerd managed services platform van Smartronix. Met low code is het mogelijk om snel applicaties te bouwen, zonder dat hier specifieke kennis van programmeren voor nodig is. Daardoor hoeven bedrijven geen gespecialiseerde mensen in te huren.

IL4 is een beveiligingsniveau met zeer strikte regels, die betrekking hebben tot gecontroleerde, niet-geclassificeerde informatie die volgens de wet of beleid bescherming tegen ongeautoriseerde openbaring of andere bedrijfskritieke gegevens vereist. Appian stelt dat nu hun producten kunnen voldoen aan dit beveiligingsniveau, de overheidsinstanties hun voordeel kunnen doen met versnelde modernisering, terwijl ze voldoen aan alle beveiligingseisen.

Privacy-gevoelige informatie

Via de samenwerking kunnen klanten van Appian extra voordelen inzetten, zoals de Authority to Operate (ATO) en Certificate of Networthiness (CON) Advisory Services, die time-to-value versnellen. Op IL4 kan een Appian-applicatie gebruikt worden om privacy-gevoelige informatie te beheren en op te slaan. Daarbij gaat het onder meer om privacy-gegevens zoals een persoonlijk identificatienummer, beschermde gezondheidsinformatie en controls over het exporteren buiten het land, zoals software.

Appian biedt het platform al aan voor een oplossing die in een IL4-cloud gehost wordt voor het Amerikaanse Air Force Contracting-Information Technology (CON-IT) programma. De oplossing, gehost door het Amerikaanse ministerie van Agricultuur, vervangt zeven verouderde systemen om contracten te schrijven, om het schrijven van acquisitiecontracten te standaardiseren in de gehele luchtmacht.

Deze oplossing moet efficiëntie voor de acquisitie- en contractgemeenschappen stimuleren, kosten verlagen en een platform bieden om functieverbeteringen en wettelijke wijzigingen sneller te realiseren.