Confluent maakt Apache Kafka cloud-native met nieuw prijsmodel

Confluent maakt het open source event streaming-platform Apache Kafka cloud-native. Confluent Cloud, wat tot voor kort het PaaS-aanbod voor Kafka was van het bedrijf, biedt nu een nieuw prijsmodel op basis van consumptie. Daarbij zitten geen vereisten aan minimaal gebruik.

Het nieuws werd aangekondigd tijdens de Kafka Summit in Londen, weet ZDNet. Eerder moest er voor Apache Kafka per uur betaald worden, ongeacht of de dienst nu ook echt gebruikt werd of niet en hoeveel de dienst gebruikt werd.

De nieuwe dienst laat klanten het gebruik van hun serverless infrastructuur naar boven en beneden schalen, tussen 0 en 100 MB/s. De prijzen zijn gebaseerd op het volume van de invoer en uittreding van gegevens, evenals het volume van gegevens die opgeslagen blijven.

In Confluent Cloud Enterprise zijn ook doorvoersnelheden hoger dan 100 MB/s beschikbaar. Dit is echter alleen mogelijk met het conventionele infrastructuur-model en de twee modellen kunnen niet gecombineerd worden voor een enkel Kafka-onderwerp.

AWS en Google Cloud

Het bedrijf zelf stelt dat Confluent Cloud de eerste cloud-native Kafka-dienst is. Daarentegen hebben alle grote cloud-aanbieders hun eigen streaming data-diensten. Eén daarvan, de Azure Event Hubs-dienst van Microsoft, biedt zelfs ondersteuning voor Kafka API. AWS heeft ook een eigen Managed Streaming voor Kafka, maar dat is wel een PaaS-oplossing.

De nieuwe Confluent Cloud consumptie-gebaseerde dienst is beschikbaar op AWS en het Google Cloud Platform. Het omvat ook volledig beheerde versies van Confluent Schema Registry, de KSQL query-taal, als een alternatieve API. Dit zou anders een extra, eigen infrastructuur vereisen. In het geval van AWS omvat de dienst ook de Kafka Connect S3-connector, waarmee gestreamde data geleverd kan worden naar cloud object-opslag.

De volledig beheerde Schema Registry-, KSQL- en Kafka Connect S3-diensten worden in publieke preview gelanceerd. Daarmee ligt de bal nu bij Microsoft, AWS en Google om hun eigen Kafka-diensten vergelijkbare prijsmodellen te geven, of om nauwer samen te werken met Confluent.