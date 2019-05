ABBYY Mobile Capture SDK maakt invullen online formulieren minder omslachtig

ABBYY heeft een nieuwe software development kit (SDK) genaamd Mobile Capture onthuld, waarmee een end-to-end point-and-capture mobiele ervaring mogelijk wordt. Dat houdt in dat gebruikersdata via de camera vastgelegd wordt, waarna ze direct beschikbaar zijn om verwerkt te worden.

Volgens ABBYY krijgen mobiele gebruikers in sectoren als het bank- en verzekeringswezen, logistiek en gezondheidszorg nog steeds eindeloze registratieprocessen te zien. Daarbij wordt bovendien steeds verwacht dat ze documentinformatie handmatig invoeren in de apps. Dit kost veel tijd, maar creëert ook een onnauwkeurig en onbetrouwbaar onboarding-proces en slechte klantervaringen.

Mobile Capture

Dankzij de door kunstmatige intelligentie (AI) gedreven SDK hoeven mobiele gebruikers hun gegevens niet handmatig in te voeren. In plaats daarvan voeren gebruikers alle benodigde informatie in, door de camera op het document of de tekst te richten. Applicaties halen dankzij een combinatie van de mobiele technologieën van ABBY automatisch en in real-time tekst en data uit documenten en objecten. Daarnaast wordt de beste beeldkwaliteit vastgelegd voor verdere verwerking in de back-end. Volgens ABBYY zelf komt deze techniek de klantengroei en het klantebehoud ten goede.

Ook maakt de oplossing een nieuwe, naadloze gebruikerservaring voor onboarding- en datainvoeringsscenario’s mogelijk, bijvoorbeeld inschrijvingen en het invoeren van documenten. Mobile Capture ondersteunt verder digitale transformaties en robotic process automation (RPA).

Mobile Capture herkent nu 63 talen, waaronder Nederlands, op elke achtergrond. Ook beschikt het over out-of-the-box herkenning van ruim 160 soorten ID-kaarten, bankpassen, machine readable zones en IBAN’s.

Toegankelijker en sneller

Volgens Bruce Orcutt, Senior Vice President of Product Marketing bij ABBYY, creëert de Mobile Capture SDK voordelen voor zowel organisaties als eindgebruikers, door mobiele interfaces intuïtiever te maken. Daarmee worden ze ook toegankelijker en sneller. “De oplossing is ontworpen voor de beroepsbevolking van de toekomst, een groep die wordt gedreven door gemak, die de voorkeur geeft aan mobile voor administratieve taken, en die volop slimmere werkmethoden omarmt.”

De Mobile Capture SDK kan in zowel nieuwe als bestaande applicaties voor iOS en Android geïntegreerd worden. De toolkit ondersteunt verder programmeersamples en een quick-start gids om ontwikkelaars op weg te helpen.