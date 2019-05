‘Trump wil samenwerkingen tussen bedrijven VS en Huawei verbieden met decreet’

De Amerikaanse president Donald Trump zou deze week een decreet tekenen, waarmee het voor Amerikaanse bedrijven verboden wordt om telecommunicatie-apparatuur te gebruiken die gemaakt is door organisaties die een risico voor de nationale veiligheid vormen. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een ban op het doen van zaken met het Chinese Huawei.

Dat stellen drie Amerikaanse functionarissen die bekend zijn met het plan tegenover Reuters. Het decreet noemt geen specifieke landen of bedrijven. Er zou al ruim een jaar aan het decreet gewerkt worden en er is al meerdere keren vertraging geweest, aldus de bronnen. De ingewijden stellen dat er mogelijk opnieuw vertraging komt.

Het decreet zou de International Emergency Economic Powers Act aanroepen, wat de president de autoriteit geeft om commercie te reguleren in reactie op een nationaal noodgeval dat de Verenigde Staten bedreigd. Met het decreet moet de Commerce Department, samen met andere overheidsinstanties, een plan gaan opstellen om deze uit te voeren, aldus de bronnen.

Huawei

Het decreet moet ook de weg vrijmaken voor een verbod op het gebruik van Huawei-apparatuur door bedrijven in de VS. Het land denkt dat de Chinese overheid apparatuur van het bedrijf kan misbruiken voor spionage. Huawei heeft dit altijd ontkend. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het decreet dat Trump zou ondertekenen.

De VS zijn niet alleen bezig om het Huawei moeilijk te maken om zaken te doen in Amerika, maar is ook actief aan het lobbyen bij bondgenoten om de apparatuur van het Chinese bedrijf uit de nog te bouwen 5G-netwerken te houden. Zo werd de Europese Unie in februari nog gewaarschuwd om de apparatuur niet te gebruiken, omdat het een groot beveiligingsrisico zou zijn. In Amerika zelf werd het afgelopen augustus voor overheidsinstanties verboden om apparatuur van Huawei en ZTE te gebruiken.

In Nederland lijkt het er overigens op dat Huawei wel meewerkt aan de aanleg van het 5G-netwerk. KPN heeft een voorlopige overeenkomst met het bedrijf gesloten, omdat de leverancier wereldwijd marktleider is op dit gebied en dus de beste oplossingen beschikbaar heeft. De overeenkomst kan nog teruggedraaid worden om het in lijn te brengen met toekomstig Nederlands overheidsbeleid. Naar verwachting komt het kabinet eind deze maand met een plan hiervoor.