Lenovo lanceert AR-/VR-headset gericht op enterprises

Lenovo heeft een nieuw platform voor augmented en virtual reality onthuld, genaamd ThinkReality. ThinkReality bestaat zowel uit software en hardware en is gericht op de enterprise. Daarmee gaat het platform concurreren met de HoloLens van Microsoft, schrijft ZDNet.

Het ThinkReality-portfolio heeft al een eerste apparaat. Het gaat om de ThinkReality A6, een heads-up, hands-free apparaat dat 380 gram weegt. De headset heeft een 40 graden diagonaal blikveld met een resolutie van 1080p per oog. Het geheel wordt aangestuurd door een Android-gebaseerde compute box, waar het Qualcomm Snapdragon 845 Mobile XR Platform in zit.

Het nieuwe ThinkReality-platform is apparaat- en cloud-agnostisch, wat betekent dat enterprise-gebruikers het platform in kunnen zetten om augmented en virtual reality-software-applicaties op meerdere besturingssystemen, cloud-diensten of apparaten te beheren.

Lenovo stelt verder dat het ThinkReality-platform ontworpen is voor een reeks aan augmented reality-applicaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplossingen die reparatietijden verkorten, workflows stroomlijnen, samenwerkingen verbeteren of trainingen van werknemers verbeteren.

ThinkIoT

Ook heeft Lenovo onthuld zijn ThinkIoT-ecosysteem uit te breiden. Het bedrijf draait nu een pilot-programma op zijn campus in Beijing om een nieuwe geautomatiseerde computer vision-kassamedewerker te testen. Het apparaat is ontworpen voor retailers die kassawerknemers weg willen halen uit het afrekenproces. Daarnaast moeten ook de lange rijen en fouten in prijzen die geautomatiseerde afrekensystemen met zich meebrengen geëlimineerd worden.

Het prototype komt met een geïntegreerde camera, processor en sensoren, waarmee een shopper al zijn producten in één kan scannen, zonder afhankelijk te zijn van barcodes. Ook kan het aankopen afwegen, om feedback te geven aan leveranciers. Tot slot wordt hiermee een virtuele gateway voor betalingen uit een wallet mogelijk.

Ook breidt Lenovo zijn IoT-zaken uit met een nieuwe samenwerking met Microsoft Azure. Gezamenlijke klanten kunnen de ThinkIoT-hardware, -software en -diensten van Lenovo gebruiken met Azure-oplossingen voor IoT, kunstmatige intelligentie en data management. Het gaat dan onder meer om Azure SQL Database Edge.