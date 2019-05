‘AIVD doet onderzoek naar mogelijke Chinese spionage Huawei in Nederland’

De AIVD zou onderzoek doen naar mogelijke spionage in Nederland door Huawei. Dat stellen inlichtingenbronnen tegenover de Volkskrant. Een woordvoerder van het Chinese bedrijf ontkent de beschuldigingen.

Huawei zou een achterdeurtje hebben naar klantgegevens van één van de drie grootste telecomproviders in Nederland. Het gaat dan om Vodafone/Ziggo, T-Mobile/Tele2 of KPN. De inlichtingendienst zou nu onderzoek doen naar een mogelijke link met spionage door de Chinese overheid.

De AIVD stelt in een reactie aan de krant nooit op vragen over mogelijk lopende onderzoeken te reageren. De inlichtingendienst wil ook niet bevestigen of ontkennen dat er een onderzoek gaande is. De providers zelf laten ook weinig weten. Vodafone/Ziggo en KPN willen niet inhoudelijk reageren, T-Mobile/Tele2 zegt niet op de hoogte te zijn van een onderzoek door de AIVD.

Huawei zelf reageert wel, en zegt niet dat het bedrijf niet meewerkt aan spionage. “In elk land waar we ­zakendoen, houden we ons aan de wet- en regelgeving en beschermen we de privacy van onze klanten”, aldus het bedrijf. Ook stelt de fabrikant te blijven investeren en innoveren “om de deur dicht te houden voor overheden of partijen die ons netwerk willen gebruiken voor activiteiten die de cybersecurity in gevaar brengen”.

Eerdere verdenkingen

Er bestaan al langer verdenkingen over Chinese spionage via Huawei. De VS waarschuwen al langer voor dergelijke spionage, en lobbyt bij bondgenoten om apparatuur van het bedrijf te weren uit het 5G-netwerk. Inmiddels heeft het bedrijf al een ban in de Verenigde Staten, Australië, Japan en Nieuw-Zeeland.

In Nederland wordt nog gewerkt aan een beleid over Huawei en andere Chinese bedrijven. Volgens de Volkskrant hebben de AIVD en MIVD echter al advies gegeven over een eventueel beleid. De twee inlichtingendiensten zeggen dat het “onwenselijk” is dat Nederland zich afhankelijk maakt van “IT-producten en -diensten uit landen waarvan is vastgesteld dat ze een offensief cyberprogramma tegen Nederlandse belangen voeren”.

Het kabinet wacht voor zijn beleid de resultaten van onderzoeken van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) af. De NCTV onderzoekt momenteel of het Chinese bedrijf voldoende te vertrouwen is. Ook heeft de NCTV een taskforce opgericht om de risico’s bij de aanleg en het gebruik van 5G te onderzoeken. Daar werken ook KPN, T-Mobile en Vodafone/Ziggo aan mee. De resultaten van beide onderzoeken worden eind deze maand verwacht.

Gebruik apparatuur Huawei

Diverse telecombedrijven in Nederland gebruiken nu al apparatuur van Huawei, waaronder apparaten aan de rand van het netwerk en hardware en software in de kern van netwerken. Het Chinese bedrijf is bovendien een grote speler op de markt met relatief goedkope producten.

KPN heeft inmiddels bekendgemaakt een voorlopige overeenkomst te hebben met Huawei om bij te dragen aan het 5G-netwerk. Daarbij is de Chinese fabrikant niet de enige speler. Ook kan de overeenkomst nog aangepast of teruggedraaid worden om het in lijn te brengen met toekomstig Nederlands overheidsbeleid.