Commvault integreert zijn herstelmogelijkheden met Nutanix Files 3.5

Commvault heeft aangekondigd dat zijn Complete Backup and Recovery een integratie heeft gekregen voor het beschermen en herstellen van data in Nutanix Files 3.5. De nieuwe release komt met een scale-out-oplossing voor bestandsopslag, die de Hyper-Converged Infrastructure (HCI) architectuur van Nutanix gebruikt.

Organisaties kunnen met de ingebouwde ondersteuning van Commvault nu eenvoudig overstappen naar de nieuwe verise van Nutanix Files. Volgens het bedrijf zijn organisaties daardoor in staat om tijd en mankracht te besparen, terwijl ze blijven voldoen aan alle SLA’s.

De integratie met Nutanix Files 3.5 maakt het mogelijk om herstelmogelijkheden voor enterprises naar de nieuwe oplossing van Nutanix te brengen. Complete Backup and Recovery moet bestanden veilig houden, voorzien in een complete reeks van granulaire herstelopties en de mogelijkheid bieden om iedere beheerde backup, ongeacht de bron- of doellocatie, te herstellen. Dit kan bovendien van en naar iedere omgeving, ongeacht of dit nu cloud, multi-cloud of hybride is.

Ook kunnen bedrijven copy data intern, op een externe bedrijfslocatie of in de cloud opslaan dankzij een integratie met Commvault Storage Policy. Daarnaast is er geavanceerde ondersteuning voor gegevensanalyse en data governance met Commvault Activate, en kunnen bedrijven gebruikmaken van de automatische discovery van de datashare van Nutanix Files.

Sneller op de markt

Volgens Dave Kresse, vice president en directeur Nutanix Files, zorgt de samenwerking tussen de twee bedrijven er verder voor dat ze klanten kunenn voorzien van “innovatieve technologieën die hen in staat stellen om sneller producten en diensten op de markt te brengen”. Ook moeten de klanten van de twee bedrijven hiermee nieuwe omzetstromen genereren. “Daarbij kunnen ze rekening op optimale ondersteuning door twee brancheleiders.”

Volgens Brian Brockway, chief technology officer van Commvault, hebben de R&D-teams van de twee partijen geruime tijd met elkaar samengewerkt om “toegevoegde waarde naar onze oplossingen te brengen”. “Organisaties kunnen dankzij de integratie van de technologie van Commvault profiteren van grip op en een verbeterde bescherming van bedrijfskritische data.”

De ingebouwde ondersteuning voor Nutanix Files 3.5 is in de huidige versie van Complete Backup and Recovery beschikbaar gemaakt.