Huawei lanceert database met AI-mogelijkheden voor enterprises

Huawei richt zich meer op de enterprise-markt met een geheel nieuw database management-product. Het gaat om GausseDB, een databse die kunstmatige intelligentie-mogelijkheden gebruikt om afstemprestaties te verbeteren met ruim 60 procent.

Met het nieuwe product gaat Huawei, vooral bekend van zijn smartphones en telecomapparatuur, direct concurreren met bedrijven als IBM, Oracle en Microsoft, meldt TechCrunch.

De database moet zowel lokaal als in de publieke en private cloud werken. Draait GausseDB op de cloud van Huawei zelf, dan biedt het database warehouse-diensten voor klanten over de gehele linie. Het gaat bijvoorbeeld om financiële, logistieke, onderwijs-, en automotive-industrieën.

The Information maakte dinsdag al bekend dat Huawei de lancering van de database aan het plannen was. Dat medium citeerde daarbij bronnen die stellen dat de database ontworpen is door de geheime database-onderzoeksgroep genaamd Gauss. Ook stellen de bronnen dat het product in eerste instantie gericht is op de Chinese markt.

Mogelijke spionage

De aankondiging van Huawei komt op een moment dat zijn telecomapparatuur het onderwerp van discussies over veiligheid is. Diverse westerse landen, en dan met name de Verenigde Staten, zijn bang dat apparatuur van het bedrijf door de Chinese overheid misbruikt wordt voor spionage. Huawei heeft dit altijd ontkend.

In Nederland zou de AIVD onderzoek doen naar de mogelijke betrokkenheid van de fabrikant bij Chinese spionage, zo stelde de Volkskrant eerder vandaag op basis van inlichtingenbronnen. Volgens die bronnen heeft Huawei een achterdeurtje naar klantgegevens van één van de drie grootste telecomproviders in Nederland: Vodafone/Ziggo, T-Mobile/Tele2 of KPN.

Met het nieuwe product hoopt het bedrijf mogelijk meer geld uit zijn enterprise-tak te halen. Op dit moment is de telecomafdeling van het bedrijf namelijk goed voor 40,8 procent van zijn omzet. De consumenten-afdeling, die vooral uit smartphones bestaat, is goed voor ongeveer de helft van de jaarlijkse omzet. Enterprises zorgen nu voor minder dan een kwart van de omzet.