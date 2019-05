IBM voorziet Watson Studio van diverse nieuwe functies in update

Watson Studio van IBM heeft een reeks aan nieuwe functies gekregen in een update. Het platform helpt bedrijven om kunstmatige intelligentie (AI) modellen te bouwen, trainen en deployen.

IBM wil met de investeringen in Watson Studio meer doen om tegemoet te komen aan de hybride en multi-cloud-eisen van enterprises. Dit doet het in het geval van het platform met de mogelijkheid om gebruik te maken van on premise-data repositories en om modellen te deployen naar lokale datacentra of in de cloud.

Watson Studio 2.0 komt met een reeks aan nieuwe functies, waaronder het voorbereiden en verkennen van data. Op het gebied van het verkennen van data voegt IBM 43 nieuwe data connectors toe, waaronder Dropbox, Salesforce, Tableau en Looker. Daarnaast voegt Big Blue een Asset Browser-ervaring toe, waarmee bedrijven door Schemas, Tables en Objects kunnen navigeren. Met nieuwe tools voor het previewen en visualiseren van data, kunnen bedrijven bovendien data verfijnen.

Hadoop

IBM heeft de integraties van Watson Studio verder uitgebreid met Hadoop Distributions, namelijk CDH en HDP. Hiermee kunnen bedrijven analytics draaien op de plek waar de data leeft en bestaande compute gebruiken. Verder bevat de nieuwe versie van Watson Studio ingebouwde batch- en evaluation job management voor Python/R scripts, SPSS streams en Data Refinery Flows.

Geheel nieuw is een interface waarin gebruikers samen kunnen werken, via de Jupyter Notebook-integratie. Die interface is vergelijkbaar met Slack. Versie 2.0 van Watson Studio laat wetenschappers daarnaast open source-packages en -libraries importeren.

Voor het toegang krijgen en aanpassen van verschillende versies van assets heeft IBM ondersteuning toegevoegd voor grote GIT-frameworks, waaronder GitHub, GitHub Enterprise, BitBucket en BitBucket Server.

IBM Cloud Private for Data

De uitrol van Watson Studio 2.0 komt na een aankondiging van eerder dit jaar, waarin IBM zei dat het al zijn Watson cognitive en AI-technologie beschikbaar maakt voor meerdere clouds. Watson Studio is nu, net als de rest van de applicaties, developer tools en modellen van Watson, onderdeel van IBM Cloud Private for Data.