VMware breidt multicloud-strategie uit met overname Bitnami

VMware heeft besloten zijn multicloud-strategie uit te breiden, door Bitnami over te nemen. Bitnami is een prominente naam in het ontwikkelaarsecosysteem. Het bedrijf biedt ready-to-use versies van populaire open source-applicaties.

Bitnami heeft een gratis library aan open source-applicaties die allemaal geoptimaliseerd zijn door de engineers van het bedrijf, om te werken op verschillende soorten infrastructuur, schrijft Silicon Angle. Ontwikkelaars kunnen de applicaties snel inzetten op hun laptop, in populaire public clouds, op de interne severs van hun bedrijf of in een hybride omgeving. Een deel van de applicaties in de catalogus van Bitnami, zoals WordPress, komen gebundeld met extra componenten.

Bitnami claimt dat zijn vooraf verpakte software inmiddels al in miljoenen projecten gebruikt is. De startup verdient geld via zijn Enterprise Catalog, wat een commerciële versie van de library is. Deze variant heeft extra functies, zoals scannen op kwetsbaarheden en automatische updates. Ook biedt de startup een tweede product, genaamd Stacksmith. Stacksmith kan gebruikt worden om eigen applicatie-packages te maken.

Overname

Bitnami heeft dus een focus op het vereenvoudigen van application delivery in multicloud-omgevingen, wat goed overeenkomt met de strategie van VMware. VMware heeft zijn on premise instractructuurmanagementtools beschikbaar gemaakt op Amazon Web Services, en kondigde vorige maand aan ze ook naar Azure van Microsoft te brengen.

Met de overname van Bitnami moet VMware hoger op de stack kunnen komen en een grotere rol kunnen spelen in de applicatie-omgevingen van klanten. “Ons doel is om de ‘builder’s journey’ van de applicatie te versnellen door vereenvoudigde manieren te leveren om open source software-applicaties en -frameworks te gebruiken”, aldus Milin Desai en Paul Fazzone van VMware.

Daarbij houdt VMware de gratis versie van Bitnami’s appliactie-library toegankelijk voor ontwikkelaars. De oplossingen in de catalogus blijven bovendien alle cloud-platformen ondersteunen waar ze nu ook mee samenwerken.