Qualys voegt Cloud Agent Gateway-dienst toe aan Cloud Agent Platform

Qualys, leverancier van cloud-gebaseerde beveiligings- en compliance-oplossingen, heeft zijn nieuwe Cloud Agent Gateway (CAG) onthuld. CAG moet grootschalige implementaties binnen on premise- en hybride cloud-omgevingen vereenvoudigen.

De nieuwe CAG-dienst bestaat uit diverse virtuele appliances, die via het Cloud Platform beheerd worden. Daarbij is het voor klanten mogelijk om Cloud Agent-verkeer veilig te verbinden met een CAG virtuele appliance in een restricted of kritische on premise-netwerk.

Dat betekent dat Cloud Agent-implementaties ook uitgebreid kunnen worden naar kritische omgevingen, zoals demilitarized zones in sterk beveiligde datacentra. Klanten hoeven daarbij niet voor elke asset toegang naar het Qualys-platform open te zetten. Ook elimineert CAG de implementatie, het beheer en het onderhoud van externe proxy’s of secure web gateways voor grootschalige Cloud Agent-installaties.

CAG verlaagt daarnaast de vereiste bandbreedte van grootschalige Cloud Agents-implementaties, of de implementaties van agents in kleinere netwerken. Klanten hoeven bovendien geen gebruik te maken van een commerciële secure web gateway, omdat updates, manifesten en patches gecacht worden voor verspreiding naar Cloud Agents. Daardoor worden kosten bespaard en de complexiteit minder.

IT Asset Inventory

Qualys maakte eerder dit jaar nog zijn nieuwe IT Asset Inventory (AI) beschikbaar. Deze app moet beveiligings- en IT-teams een compleet overzicht bieden van verrijkte assetdata. Teams kunnen daarmee complexe, wereldwijde en onderling verbonden IT-omgevingen monitoren. Ook is het mogelijk om kritieke of potentiële risico’s te identificeren. Teams kunnen bovendien samenwerken om problemen te verhelpen.

Daarnaast onthulde het bedrijf in februari cloud-aanbieder Adya over te nemen. Adya biedt software waarmee bedrijven hun Software-as-a-Service-apps kunnen beheren en beveiligen. Ook helpt de software bij compliance met belangrijke wet- en regelgeving. Met de overname kan Qualys diverse SaaS-administratiediensten aanbieden binnen zijn al bestaande dienst.

“Het mogelijk maken van security en compliance onderzoeken van SaaS-toepassingen wordt van kritisch belang, vooral nu bedrijven in toenemende mate steunen op cloudsoftware om hun digitale transformatie te versnellen”, aldus CEO Philippe Courtot destijds.