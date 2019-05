Stack Overflow slachtoffer van hack, klantdata niet aangetast

Stack Overflow, de website waar ontwikkelaars hun kennis delen en vragen kunnen stellen, is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een hack. Het bedrijf stelt dat data van gebruikers niet aangetast is. Dat meldt TechCrunch.

Mary Ferguson, vice-president of engineering, heeft in een erg kort bericht op de website laten weten dat de website gedurende het weekend aan is gevallen. “We hebben vastgesteld dat er een niveau van productietoegang verkregen is op 11 mei. We ontdekten en onderzochten de omvang van de toegang en pakken alle bekende kwetsbaarheden aan.”

Het bedrijf doet momenteel onderzoek naar de aanval. Ferguson benadrukt dat er geen hack van klant- of gebruikersdata gevonden is. “De beveiliging van onze klanten en gebruikers is van groot belang voor ons.”

Verder maakte Stack Overflow weinig bekend over de hack, de oorzaak en de gevolgen. Diverse media hebben inmiddels vragen gesteld aan het bedrijf, maar hier nog geen antwoord over gekregen. Ferguson stelt in het bericht op de website van het bedrijf dat er meer informatie gedeeld wordt nadat het onderzoek is afgerond.

Stack Overflow

Stack Overflow werd in 2008 opgericht en heeft ruim 50 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Op de website komen ontwikkelaars om antwoorden op vragen te zoeken of om kennis te delen met anderen. Daarnaast heeft het bedrijf een jaarlijkse developer survey, waaruit duidelijk wordt hoe de huidige ontwikkelaarsgemeenschap er uitziet. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar gebruikte programmeertalen en salarissen, evenals omstandigheden op de werkvloer en ontwikkelaarstools.

De website staat in de top 50 van meest populaire websites op het internet, blijkt uit een lijst van internet-analytics-site Alexa. Stack Overflow heeft in 2015 voor het laatst een Series D financieringsronde gehad, waarbij onder meer Andreessen Horowitz en Bezos Expeditions in totaal 40 miljoen dollar investeerde.