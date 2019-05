Splunk introduceert augmented reality in de server-kamer met Splunk AR

Splunk heeft besloten augmented reality naar de server-kamer te brengen met een geheel nieuwe interface. Ook heeft het bedrijf twee nieuwe producten aangekondigd waarmee klanten toegang kunnen krijgen tot data en informatie vanaf mobiele apparaten. Het gaat om Connected Experiences en Business Flow.

Met de Splunk AR-interface kan iedereen met een mobiel apparaat een QR-code of een Near Field Communications-tag op een server rack scannen, evenals andere objecten uit de echte wereld. Vervolgens wordt informatie uit het Splunk-dashboard in real-time weergegeven als de gebruiker naar de machine, een rack of andere apparatuur kijkt, schrijft Silicon Angle.

Extra informatie

Dat het dashboard beschikbaar is op mobiele apparaten betekent ook dat technici in het veld informatie snel kunnen dubbelchecken, zonder een toetsenbord en een scherm te moeten gebruiken. Het enige wat nodig is, is om een telefoon of tablet op een rack of machine te wijzen om direct informatie te krijgen.

De app maakt het ook mogelijk om het dashboard op het apparaat omhoog te halen, waardoor er een deep dive gedaan kan worden terwijl de gebruiker voor de machine in kwestie staat. De AR-interface is bijvoorbeeld handig om informatie te tonen als het huidige verwerkingsverbruik, input- en output-rates en de temperatuur van de processor. Doordat het dashboard beschikbaar is, is een diepere analyse mogelijk.

De AR-app kan ook handig zijn om extra informatie te leveren aan technici in het veld, mochten ze tegen problemen aanlopen. Een visualisatie in een dashboard kan bijvoorbeeld een wijziging in data flow of de temperatuur va de processor aangeven. Daardoor is een technicus beter op de hoogte van de situatie in het veld.

De AR-app is alleen beschikbaar voor iPhones en iPads. De app is gratis te downloaden via de App Store.

Connected Experiences en Business Flow

Daarnaast heeft Splunk dus twee nieuwe producten onthuld: Connected Experiences en Business Flow. Connected Experiences pakt data uit server logs en andere databronnen om een snel overzicht te geven over servers. Daarnaast geeft het inzichten over de activiteiten in de servers waar naar gekeken wordt, waar vervolgens actie op ondernomen kan worden.

Business Flow biedt operationele intelligentie gedreven door data uit netwerken, waarmee end-to-end zakelijke levenscycli gevisualiseerd kunnen worden op basis van server-gebruik.