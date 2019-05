‘VodafoneZiggo naar de rechter om misleidende reclame T-Mobile’

VodafoneZiggo heeft besloten naar de rechter te stappen, vanwege misleidende reclames van T-Mobile. T-Mobile stelt in reclames en op sociale media dat het zijn prijzen voor internet en tv niet verhoogd heeft, wat VodafoneZiggo wel hebben gedaan. Dat meldt TotaalTV.

VodafoneZiggo en KPN kondigden in de afgelopen weken aan de prijzen van hun abonnementen voor internet en tv met gemiddeld vijf procent te verhogen. Daardoor stijgen de prijzen gemiddeld met 2,50 euro per maand. Een deel van die prijsverhoging is te wijten aan de prijsinflatiecorrectie, die dit jaar in Nederland 1,7 procent bedraagt.

Prijsverhoging T-Mobile

T-Mobile gebruikt die prijsverhogingen voor eigen uitingen in reclames en op sociale media. Daarbij zegt het bedrijf zijn eigen prijzen niet te verhogen. Op Twitter circuleert bijvoorbeeld het bericht: “Serieus, alwéér?!…KPN gaat zijn prijzen voor Internet en TV alweer verhogen. Wij bij T-Mobile Thuis vinden dit onzin. Daarom blijven onze prijzen hetzelfde.” Het bericht sluit af met een oproep om over te stappen.

T-Mobile heeft bij de fusie met Tele2 inderdaad beloofd de prijzen waarbij vaste diensten geleverd worden de komende jaren niet te verhogen. Op die manier probeerde het media-autoriteiten gunstig te stemmen rondom de overname. Maar daarbij wordt wel een uitzondering gemaakt voor de jaarlijkse prijsinflatiecorrectie.

De prijs van de abonnementen waarbij tv en internet geleverd worden, zijn dit jaar dus wel door T-Mobile verhoogt. Op de website van de provider wordt dan ook bevestigd dat de vaste kosten van een abonnement met 1,7 procent gestegen zijn in 2019. Volgens TotaalTV komt dat op een maximale prijsverhoging van 1,17 euro per maand uit.

Rechtszaak

Voor VodafoneZiggo was dat dus aanleiding om T-Mobile voor de rechter te dagen. VodafoneZiggo stelt dat T-Mobile misleidende en incomplete uitingen verspreid. De provider zou proberen om klanten van Ziggo op deze manier een overstap te maken. De zaak werd woensdag aangekaart bij de voorzieningsrechter in Den Haag. Het is onbekend wanneer een uitspraak volgt.