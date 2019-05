HPE koopt supercomputer-specialist Cray voor 1,3 miljard dollar

Wat gisteren nog een gerucht was, wordt nu bevestigd door de twee HPC-fabrikanten: HPE neemt Cray over. Samen worden ze de tweede grootste partij in de Top 500-lijst van supercomputers. In totaal betaalt HPE 1,3 miljard dollar voor Cray.

Deze ochtend brak het nieuws door dat HPE en Cray in vergevorderde gesprekken zouden zitten rond een eventuele overname. Wat toen nog een anonieme bron citeerde, wordt nu bevestigd door beide partijen. HPE neemt Cray onmiddellijk over voor 1,3 miljard dollar.

Cray bestaat al sinds 1972 en is genoemd naar oprichter Seymour Cray. Cray bouwt nog steeds supercomputers, maar is vandaag minder bekend dan in de eerste decennia van de computergeschiedenis. De Cray-1 en Cray-2 waren in hun tijd immers bij de krachtigste supercomputers ter wereld. Ook vandaag doet Cray Inc. die geschiedenis nog eer aan. Verschillende systemen uit de Top 500 van ’s werelds krachtigste supercomputers werden door het bedrijf neergezet. Vandaag doet Cray dat eerder als integrator, gebruik makend van hardware van onder andere Intel en Nvidia.

Positieversterking

In de meest recente rangschikking zien we Cray voor het eerst op plaats 5 met een Cray XC50-systeem, gebaseerd op Intel Xeon E5-2690v3-cpu’s en Nvidia Tesla P100 gpu-accelerators. Andere Cray-systemen zien we op plaats 6, 9, 12 en 13. Het krachtigste systeem gebouwd door HPE zelf staat ter vergelijking pas op plaats 15. Hoewel HPE vele malen groter is in serverland, is Cray hier duidelijk de nichespecialist.

HPE hoopt zijn positie in de high performance computing-markt te versterken met de acquisitie van Cray. De expertise lijkt de belangrijkste motivatie voor de overnamen, aangezien Cray Inc. op dit moment geen winstgevend bedrijf is. De recentste kwartaalresultaten tonen een omzet van 72 miljoen dollar en een netto-verlies van 29 miljoen dollar.

De HPC-markt wordt vandaag op 28 miljard dollar geschat en zou jaarlijks met 9 procent blijven stijgen tot 35 miljard dollar in 2021. Exascale is een van de groeiende segmenten met meer dan 4 miljard dollar in opportuniteiten de komende vijf jaar. Cray haalde recent nog een exascale-project binnen voor de U.S. Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory dat 600 miljoen euro waard is volgens HPE.

HPC als essentieel onderdeel

HPC is een essentieel onderdeel in de visie en groei van HPE volgens CEO Antonio Neri. Hij ziet in de overname van Cray groeiopportuniteiten binnen exascale, federale overheid, academies en nieuwe opties binnen AI, machine learning en HPC-as-a-service met HPE GreenLake. De zet moet het bedrijf vermoedelijk bolsteren tegen de ambities van IBM en zeker ook Lenovo, dat de laatste jaren furore maakt met zijn HPC-inspanningen sinds het de x86-servertak van IBM overnam in 2014.

In de Top 500-lijst van krachtigste HPC-systemen domineert Lenovo met 28 procent, gevolgd door Inspur (17,2 procent), Sugon (11,4 procent), Cray (9,8 procent) en HPE (9 procent). Wanneer Cray en HPE hun krachten bundelen, worden ze ineens de tweede grootste naam in de Top 500-lijst. Eind april was die Top 500-lijst geen prioriteit volgens Raf Peeters, Managing Director Belux bij HPE. Met de overname van Cray zou dat in de toekomst kunnen veranderen.

