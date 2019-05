Intel opnieuw grootste chipmaker ter wereld voor Samsung

Samsung is zijn titel van grootste chipmaker ter wereld kwijt. De krimpende DRAM-markt hakt in de Koreaanse omzet, en de Amerikaanse chipfabrikant lijkt hiercvan nu te profiteren.

Twee jaar lang mocht Samsung zich de grootste semiconductorfabrikant ter wereld noemen. In 2017 namen de Koreanen de fakkel over van Intel, dat onbetwistbare leider was sinds 1993. Samsung bereikte de top dankzij de stevige groei van de DRAM-markt. Met een enorme stijging in zowel de prijs als de vraag naar geheugen vloog ook de omzet van Samsung de hoogte in. Hoewel het bedrijf ook andere chips zoals mobiele SoC’s bakt in zijn fabrieken, ligt de focus van de semiconductorbusiness op geheugenproductie.

Gekelderde vraag

Die markt stort sinds begin dit jaar in elkaar. Zowel de vraag als de prijs keldert, en dat vreet in de omzet van Samsung. In maart nog kondigde het bedrijf nog aan een winstdaling van maar liefst 60 procent te anticiperen over de ganse lijn. Puur op de omzet van de chipproductie ziet analysebureau IC Insights een omzetdaling van 34 procent in Q1 van dit jaar vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

In Intels fabrieken blijven de cpu’s van de band rollen, en daar is de vraag nog steeds groter dan het aanbod. Van de krimpende DRAM-markt hebben de Amerikanen geen last. Omzet blijft dan ook stabiel vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar, en dat volstaat ruimschoots voor Intel om zich opnieuw de grootste te noemen. Met de 10 nm-productie eindelijk op volume en de opening van een nieuwe fabriek in het vooruitzicht ziet het er naar uit dat Intel de kroon niet meteen opnieuw zal afgeven.

Top 5

De derde grootste fabrikant blijft TSMC, dat een omzetdaling van 16 procent ziet. SK Hynix en Micron vervolledigen de top 5. Die top zal in de nabije toekomst vermoedelijk niet al te veel veranderen. Samsung is helemaal afhankelijk van DRAM-prijzen in zijn strijd om de top. Die zullen vermoedelijk wel stabiliseren in de tweede helft van dit jaar. Analisten voorspellen zelfs een nieuwe stijging, maar dat wil niet zeggen dat de piekperiode van 2017 en 2018 meteen opnieuw geëvenaard zal worden. Samsung beseft dat, en wil zijn semiconductor-tak daarom diversifiëren. Met die ambities gaat een investering van maar liefst honderd miljard dollar gepaard.