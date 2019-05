Atos lanceert ‘krachtigste supercomputer-server ter wereld’

Atos heeft tijdens zijn Technology Days naar eigen zeggen de krachtigste supercomputer-server die nu op de internationale markt beschikbaar is geïntroduceerd. Het gaat om de BullSequana Edge, die Internet of Things (IoT) data veilig kan beheren en verwerken, dicht bij de bron waar gegevens ontsloten worden.

De BullSequana Edge is volgens Atos erg geschikt voor omgevingen en sectoren waarin snelle reactietijden cruciaal zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s, de gezondheidszorg en de beveiliging van luchthavens. Ook is de supercomputers-server erg geschikt voor omgevingen en sectoren waarin IoT-data in realtime moet worden verwerkt en geanalyseerd.

De nu gepresenteerde BullSequana Edge ondersteunt drie belangrijke toepassingsgebieden. Allereerst is dat kunstmatige intelligentie (AI). Atos Edge Computer Vision moet namelijk hoogwaardige extracties en analyses van ‘features’, zoals mensen, gezichten, emoties en gedrag, kunnen bieden. Daardoor wordt het mogelijk om geautomatiseerde acties op basis van de analyses uit te voeren.

Ook ondersteunt de supercomputer-server big data, via Atos Edge Data Analytics. Organisaties kunnen daarmee hun bedrijfsmodellen verbeteren met voorspellende en prescriptieve oplossingen. Tot slot is er Atos Edge Data Container (EDC), een alles-in-één-oplossing die ingezet kan worden als een gedecentraliseerd IT-systeem. Ook kan het autonoom draaien in niet-datacenteromgevingen, zonder dat er operationeel beheer op locatie vereist is.

Verkrijgbaarheid

Volgens Atos zelf komt de BullSequana Edge met diverse voordelen, waaronder maximale veiligheid en privacy. De data en de fysieke server zijn namelijk beveiligd met een reeks hoogwaardige veiligheidsmaatregelen. Ook kan de server in realtime datanalyses uitvoeren, en kan het data uit verschillende bronnen en met verschillende formaten in realtime analyseren.

Daarnaast heeft het een lage afhankelijkheid van beschikbaarheid en connectiviteit van de cloud en datacentra. Daardoor worden apps niet verstoord bij beperkte of onderbroken netwerkcapaciteit. De BullSequana Edge kan via radio, GSM en wifi communiceren. Tot slot biedt de supercomputer-server volgens Atos lagere kosten voor datacenterinfrastructuur en -netwerken.

De BullSequana Edge is per direct beschikbaar. De supercomputer-server kan als standalone infrastructuur of in combinatie met een softwareplatform als Atos Edge Computer Vision en Edge Data Analytics aangeschaft worden. Ook is de server beschikbaar in een containersysteem als Atos Edge Data Container. De server is tot slot gecertificeerd met Microsoft Azure voor IoT.