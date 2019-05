Microsoft en Sony werken samen aan cloud-gaming en AI

De game-afdelingen van Microsoft en Sony hebben de strijdbijl begraven. De twee bedrijven hebben namelijk aangekondigd een samenwerking te starten, waarmee ze hun gaming-platformen willen verbeteren. De twee bedrijven gaan nieuwe cloudgebaseerde oplossingen voor gaming maken.

Ook willen de twee bedrijven werken aan kunstmatige intelligentie (AI)-oplossingen, schrijft Silicon Angle. Wat de samenwerking precies inhoudt, willen de bedrijven nog niet bekend maken. Wel zijn er een aantal details gedeeld. Zo gaan Microsoft en Sony samen de “ontwikkeling van toekomstige cloudoplossingen in Microsoft Azure verkennen”, waarbij de focus ligt op hun gamingdiensten onder de Xbox- en PlayStation-vlaggen.

Concurreren

Sony biedt nu al de optie om games te streamen via zijn PlayStation Now-dienst. Microsoft wil zich ook in dat segment gaan mengen met zijn Project xCloud. Dat is echter nog niet afgerond. Nu lijken de twee bedrijven samen te willen werken om de beide diensten te verbeteren.

Ook lijkt het er op dat de twee organisaties samen beter willen gaan concurreren met Google, dat eerder dit jaar plannen voor de game-streamingdienst Stadia onthulde. Deze specifieke dienst heeft geen gameconsole nodig, maar kan spellen direct vanuit de cloud van Google streamen naar een Chrome-browser, de Chromecast en Pixel-smartphones.

Door samen te werken, kunnen Microsoft en Sony echter iets unieks bieden. De twee bedrijven zouden cross-platform spelen en operationaliteit kunnen bieden, doordat xCloud en PlayStation Now beide op Azure gaan draaien . Daardoor ontstaat er mogelijk een game-ervaring tussen beide platformen met minder vertraging.

Kunstmatige intelligentie

Ook gaan Microsoft en Sony samenwerken aan het ontwikkelen van chipsets en technologie voor kunstmatige intelligentie. De bedoeling is om de Azure AI-dienst van Microsoft aan de image processors van Sony te koppelen voor enterprise cloud- en edge-workloads. Verder integreert Microsoft zijn platformen voor kunstmatige intelligentiemet een deel van de consumentenproducten van Sony.

De samenwerking tussen de twee bedrijven zit nog in een vroeg stadium. Beide partijen zeggen echter meer informatie te gaan bieden op een later moment.