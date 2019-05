Nieuwe Windows 10-update zorgt opnieuw voor opstartproblemen

De nieuwe updates van Microsofts besturingssysteem verhinderen wederom dat Windows 10-computers opnieuw opstarten.

Het vorige probleem betrof alleen gebruikers met bepaalde antivirusoplossingen. Dit keer treft het iedereen die zijn computer wil herstellen naar een punt voor de laatste Windows 10-update, aldus Bleeping Computer.

Microsoft bevestigt dat de computer onder deze omstandigheden inderdaad een stopfout (0xc000021a) kan ervaren. De computer start opnieuw op, maar het systeem kan niet naar het Windows-bureaublad terugkeren.

Kortweg gezegd: de computer loopt vast door een Windows 10-update die juist bedoeld is om het systeem te beschermen tegen mogelijk schade. Het mag dan ook gerust een serieus probleem genoemd worden, aangezien de patches iedere maand ook talloze andere beveiligingsproblemen repareren.

Systeemherstelproces

Het probleem zou liggen bij het systeemherstelproces. Tijdens dat proces voert Windows tijdelijk het herstel uit van bestanden die in gebruik zijn. Vervolgens slaat het de informatie op in het register. Wanneer de computer opnieuw opstart wordt het herstel verder afgerond. Tenminste, dat is wat er zou moeten gebeuren.

Tijdens het terugzetten naar een herstelpunt vóór de update, herstelt Windows de catalogusbestanden en zet het de .sys-bestanden van de drivers klaar voor herstel nadat het systeem herstart. Wanneer de computer herstart, worden evenwel de bestaande drivers geladen voordat de recentere versies worden hersteld. Omdat de driverversies niet overeenkomen met de herstelde catalogusbestanden, stopt het herstelproces.

Oplossing

Gebruikers kunnen het probleem zelf oplossen door het volgen van de volgende stappen:

Start de computer opnieuw op na het gefaalde systeemherstel om de Windows Recovery Environment (WinRE) te openen.

Selecteer in het WinRE-scherm: ‘Troubleshoot’ > ‘Advanced options’ > ‘More recovery options’ > ‘Startup settings’ en klik vervolgens op ‘Restart now’.

Zorg ervoor dat ‘Disable driver signature enforcement’ is geselecteerd in de opstartinstellingen.

Het opstartproces wordt nu voortgezet en het systeemherstel zou uiteindelijk hervat en voltooid moeten worden.