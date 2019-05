Apptio neemt cloud-startup Cloudability over voor onbekend bedrag

Apptio heeft een overeenkomst getekend om de acht jaar oude startup Cloudability over te nemen voor een onbekend bedrag. De startup specialiseert zich in het volgen van kosten in meerdere clouds. Apptio maakt software dat bedrijven helpt om meer grip te krijgen op hun IT-uitgaven.

Apptio, een leverancier van oplossingen voor het financieel en adminstratief beheren van cloudomgevingen, stelt dat de specialiteit van Cloudability goed past in de bestaande Cloud Business Management-dienst voor hybride IT-management, schrijft Silicon Angle. “Zelfs al zijn er wat kleine overlappen, de twee technologieën hebben een hoop functies die elkaar aanvullen”, stelt CEO Sunny Gupta van Apptio. “De bedoeling is om de beste mogelijkheden naar onze klanten te brengen.”

Groeiende zorgen

Het bijhouden van kosten is een groeiende zorg voor eindgebruikers van cloudddiensten, nu het gebruik van dit soort diensten meegroeit met het aantal eindgebruikers. Het is moeilijk om toezicht te houden op het gebruik van cloud-resources, wat kan leiden tot verspillende acties, zoals server-instances die blijven draaien terwijl ze niet langer nodig zijn.

“We zien zelfs kleinere teams tientallen miljoenen discrete instances in een jaar draaien”, aldus CEO Mat Ellis van Cloudability. “Als je dat op schaalt naar een grote enterprise, is dat iets wat je je niet voor kunt stellen.” Diverse grote bedrijven zijn zich dan ook bezig gaan houden met het volgen van cloud-kosten. VMware kocht vorige zomer bijvoorbeeld CloudHealth Technologies en voegde hun mogelijkheden voor het beheer van kosten toe aan zijn multicloud-lines.

Het Financial Operations Platform van Cloudability beheert volgens Apptio nu ruim 9 miljard dollar aan uitgaven in de enterprise cloud verdeeld over de drie grote publieke cloud-platformen. Cloudability heeft verder ongeveer 250 klanten.

Integratie

Apptio zegt van plan te zijn om de kracht van Cloudability te integreren in DevOps, inclusief gereserveerde instance planning, voorspellende forecasting en integraties met populaire workflowplatformen. “Dit is een van vele acquisities die relateren tot hoe we Apptio willen opzetten als een algemeen systeem voor het beheren voor allerlei soorten technologieën.”