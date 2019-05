Oracle maakt werken met Kubernetes in de cloud eenvoudiger

Oracle wil het voor ontwikkelaars makkelijker maken om applicaties in Kubernetes containers te koppelen met zijn cloudbiensten. Hiervoor introduceert de cloud- en CRM-specialist Cloud Infrastructure Service Broker for Kubernetes.

Oracle wil Kubernetes zo goed mogelijk ondersteunen door Oracle Cloud Infrastructure Service Broker for Kubernetes algemeen beschikbaar te maken, schrijft Silicon Angle. De nieuwe service broker werd tijdens de KubeCon + CloudNativeCon Europe 2019-conferentie in Barcelona aangekondigd.

Cloud Infrastructure Service Broker

De service broker is een implementatie van de Open Service Broker application programming interface (API). Dit is een open source-project om clouddiensten open te zetten voor zowel applicaties als hun deployment-tools. De API is specifiek ontworpen om te werken met de Oracle Cloud Infrastructure-diensten. Deze suite van diverse clougebaseerde producten bevat onder meer de Autonomous Database. De suite wordt in de clouddatacenters van Oracle gehost.

Met de Oracle Cloud Infrastructure Service Broker kunnen ontwikkelaars vanaf nu een native verbinding opzetten naar de Oracle Infrastructure-diensten vanuit Kubernetes via API’s.

Tijd besparen

Volgens Oracle kan dit ontwikkelaars veel tijd besparen. Kubernetes automatiseert namelijk de provisioning, configuratie en het beheer van de infrastructuur van iedere applicatie, zodat ze snel en eenvoudig kunnen verbinden met diensten als Autonomous Data Warehouse en Automated Transaction Processing.

“Met de doorlopende adoptie van DevOps en Kubernetes, willen ontwikkelaars hun geautomatiseerde uitrolstrategieën stroomlijnen, zodat ze provisioning bevatten en verbonden kunnen worden met iedere cloudgebaseerde dienst waar applicaties of micro services afhankelijk van zijn”, aldus David Cabelus, senior principal product manager of developer services bij Oracle.

“Is jouw applicatie bijvoorbeeld afhankelijk van object storage, waar die applicatie ook draait, dan zou het aanleveren van storage buckets onderdeel moeten zijn van het uitrolproces voor de applicatie.”