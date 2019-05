Mediatek focust op IoT met nieuwe AI-chips en 7 jaar security-updates

Mediatek heeft zijn plannen op tafel gegooid hoe het de Internet of Things (IoT)-markt verder wil veroveren. Het lanceert een nieuw platform en samenwerkingen en gokt op AI als belangrijkste eigenschap voor zijn klanten.

Wie denkt dat Mediatek vandaag geen plaats heeft in de IoT-wereld, moeten we wakker schudden. Er zit bijvoorbeeld in elke Amazon Dot Alexa-spraakassistent een Mediatek-chip. Ook heel wat andere slimme hardware vandaag (luidsprekers, soundbars, slimme tv’s) hebben een soortgelijke chip aan boord. Met het nieuwe IoT-platform wil het zijn marktaandeel significant vergroten.

Mediatek voorziet drie belangrijke toepassingen voor zijn AI-gebaseerde IoT-producten: toestellen met spraakassistentie (speakers, slimme sloten, etc.), slimme toestellen met digitale schermen (thermostaten, wearables, etc.) en AI vision (robots, drones, etc.).

Android 9 Pie

Mediatek maakt gebruik van een hele reeks van standaarden en voorziet zijn eigen opensource-software. Er zijn nog geen harde details beschikbaar rond de cpu, gpu en AI-componenten die in de SoC (System-on-Chip) zal zitten. Mediatek benadrukt wel dat elke chip sterk de focus legt op een laag verbruik zonder de rekenkracht uit het oog te verliezen.

De chip is gebaseerd op een 4.19 Linux Kernel met ondersteuning voor Android 9 Pie en Yocto 2.6. Ze zijn OP-TEE-compatibel en ondersteunen wifi 5 (802.11ac) en 4G LTE. Tot slot bevat elke chip de volledige Amazon Voice Service-suite waaronder far-field stemdetectie. Mediatek rekent op de ARM TrustZone-veiligheid om tot zeven jaar aan veiligheidsupdates te garanderen.

Mediatek houdt het voorlopig stil wanneer de evaluatiekits beschikbaar zijn voor geïnteresseerde partners. Er is nog geen partnerlijst beschikbaar die vroegtijdig met de chips aan de slag zijn gegaan. Voor meer informatie rond de chip kan je hier terecht.