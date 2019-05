OutSystems: ‘App-ontwikkelindustrie is klaar voor massale disruptie’

Veel IT-afdelingen lopen tegen diverse disruptieve bewegingen aan als het gaat om digitale transformatie en de ontwikkeling van applicaties. Dat blijkt uit het zesde jaarlijkse onderzoeksrapport over de staat van applicatie-ontwikkeling van low-codespecialist OutSystems.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 3.300 IT-professionals in alle industrieën over de gehele wereld. Daaruit blijkt dat snelheid en agility belangrijker zijn dan ooit, stelt CMO Steve Rotter van OutSystems. “De dreiging van digitale disruptie en de vraag naar digitale transformatie is al jaren een drijvende kracht achter IT-strategie. Voeg dat toe aan de huidige onzekere wereldwijde economische vooruitzichten, en het wordt duidelijk waarom zakelijk leiders zich nu zo’n zorgen maken om agility.”

Agile-praktijken zijn echter nog steeds niet volwassen, zo blijkt uit het onderzoek. Hoewel 60 procent van de organisaties in het afgelopen jaar investeerden in agile-tools en -diensten, is de gemiddelde volwassenheidsscore slechts 2,7 uit 5. Dat betekent dat de meeste organisaties nog bezig zijn met het definiëren van agile-processen.

Backlogs

Ondertussen blijven ook backlogs aanwezig. 64 procent van de IT-professionals zeggen een backlog te hebben bij applicatie-ontwikkeling. Slechts 39 procent zegt dat die backlog in het afgelopen jaar verbeterd is. En volgens 46 procent is de gemiddelde tijd om een web- of mobiele applicatie af te leveren vijf maanden of meer, wat betekent dat er behoorlijk hard gewerkt moet worden.

Daar moeten echter wel mensen voor aanwezig zijn, en dat blijkt niet altijd zo eenvoudig. Het aantal aanvragen voor app-ontwikkelaars die in 2019 moeten verschijnen is volgens respondenten met 60 procent gegroeid. 38 procent is bovendien van plan 25 of meer apps te leveren dit jaar. 75 procent stelt verder dat talent schaars is en slechts 36 procent van de organisaties heeft een groter ontwikkelaarsteam dan een jaar geleden.

Low code

In de tussentijd is low code niet langer iets voor alleen early adopters. Van de respondenten geeft 41 procent aan dat hun organisatie al een low code-applicatieplatform gebruikt. 10 procent zegt daarnaast dat ze op het punt staan om er eentje te gebruiken.

Low code blijkt bovendien positieve kenmerken met zich mee te brengen, aldus het rapport. Volgens het onderzoek van OutSystems zijn organisaties die low code gebruiken 26 procent meer waarschijnlijk om hun bedrijf te omschrijven als tevreden of redelijk tevreden met de snelheid van applicatie-ontwikkeling.

Daarnaast zijn ze 11 procent meer waarschijnlijk om web-apps in vier maanden of minder te leveren, en hebben ze 15 procent meer kans om hetzelfde te doen voor mobiele applicaties. Ook groeit hun agile-volwassenheid: er is 20 procent meer kans dat die volwassenheid een score van niveau 3, 4 of 5 krijgt. Tot slot is het 12 procent waarschijnlijker dat hun backlog sinds het afgelopen jaar verbeterd is.