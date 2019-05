T-Mobile mag prijsverhogingen concurrentie blijven gebruiken in reclames

T-Mobile mag van de rechter de prijsverhogingen van zijn concurrenten blijven benoemen in reclames. VodafoneZiggo had een kort geding aangespannen tegen de provider, vanwege misleidende reclames. De provider stelde in reclames geen prijsverhogingen door te voeren, terwijl dat wel het geval is.

VodafoneZiggo en KPN hebben in de afgelopen weken aangekondigd de prijzen van hun abonnementen voor internet en tv te verhogen met gemiddeld vijf procent. Een deel daarvan is het gevolg van prijsinflatiecorrectie, dit dit jaar 1,7 procent bedraagt. Voor T-Mobile waren die prijsstijgingen aanleiding voor eigen uitingen in reclames en op sociale media. Het bedrijf stelt zijn eigen prijzen niet te verhogen en roept op om over te stappen.

De reden dat de prijzen van T-Mobile niet zouden stijgen, is omdat het bedrijf dit beloofd heeft bij de fusie met Tele2. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor de jaarlijkse prijsinflatiecorrectie. De abonnementen waarbij tv en internet geleverd worden, zijn daardoor wel in prijs gestegen. Het gaat om een maximale prijsverhoging van 1,17 euro per maand.

Rechtszaak

VodafoneZiggo stelt dat de uitingen van T-Mobile om die reden misleidend en incompleet zijn. De provider besloot naar de voorzieningsrechter in Den Haag te gaan en een kort geding aan te spannen.

De rechter heeft nu echter besloten dat T-Mobile zijn concurrentie “wel attent mag blijven maken op de jaarlijkse algemene prijsverhogingen van KPN en VodafoneZiggo”, aldus T-Mobile in een verklaring. De radiocommercials mogen van de rechter echter niet meer uitgezonden worden.

T-Mobile zegt in zijn verklaring blij te zijn met de uitspraak van de rechter. Ook stelt het bedrijf dat veel klanten al zijn overgestapt naar hen na de reclames over de prijsstijging. VodafoneZiggo heeft nog niet op de uitspraak van de rechter gereageerd.