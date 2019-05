Google voorziet GKE van ondersteuning voor Windows Server Containers

Google voorziet zijn managed Kubernetes-dienst GKE met een update van ondersteuning voor Windows Server Containers. De verbeteringen werden tijdens de eerste dag van de KubeCon EU-conferentie aangekondigd, meldt ZDNet.

Google gaat de Windows Server Containers in Kubernetes 1.14 op GKE vanaf juni aanbieden. De Kubernetes-gemeenschap heeft nauw samengewerkt met Microsoft om Windows te ondersteunen. In maart werden Windows Servers Containers die op Windows-nodes tot stabiele functie in Kubernetes 1.14 benoemd. Dat bleek significant nieuws voor enterprises die bestaande applicaties willen moderniseren en ze willen verplaatsen naar cloud-native technologie.

Rapid-kanaal

Daarnaast werden er nieuwe release-kanalen voor GKE aangekondigd, die vanaf deze maand in alpha beschikbaar zijn. Klanten kunnen zich aanmelden voor het Rapid-, Regular- of Stable-kanaal, om hun clusters automatisch te upgraden op een snelheid die voldoet aan hun eisen. Clusters worden alleen geüpgrade naar versies die aangeboden worden in hun kanalen. Op die manier moeten klanten het niveau van stabiliteit vinden die ze nodig hebben.

Klanten kunnen zich nu aanmelden voor het Rapid-kanaal, wat bedoeld is voor vroege testers en ontwikkelaars die nieuwe functies nodig hebben. Het kanaal moet ongeveer eens per week nieuwe releases aanbieden. Heeft een minor-versie stabiliteit aangetoond in het Rapid-kanaal, dan wordt het doorgezet naar het Regular-kanaal. Abonnees hiervan kunnen elke paar weken nieuwe releases verwachten.

Het Stable-kanaal krijgt ongeveer iedere maanden een nieuwe release.

GKE Advanced

Google kondigde in april nog een vernieuwde versie van zijn Kubernetes-dienst aan met beveiligings- en automatiseringsfuncties: GKE Advanced. GKE Advanced bevat onder meer een GKE Sandbox, waarmee het mogelijk is om bepaalde containers te isoleren van de rest van de deployment. Daardoor kunnen bedrijven alle externe componenten die hun ontwikkelaars in applicaties plaatsen afschermen, om de dreiging van niet-ontdekte kwetsbaarheden te verminderen.

Ook bevat de beheerde Kubernetes-dienst van de techgigant Advanced Binary Authorization, wat een geavanceerd filter is dat automatisch voorkomt dat nieuwe code toegevoegd wordt aan een Kubernetes-omgeving. Dit wordt alleen gedaan als de code goedgekeurd is door een geautoriseerde ontwikkelaar.

GKE Advanced verscheen naast de originele versie van de Kubernetes-dienst, die GKE Standard is genoemd.