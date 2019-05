Google lanceert nieuwe versie van AR-bril Glass voor bedrijven

Google heeft een nieuwe versie van zijn zakelijke AR-bril aangekondigd, de Glass Enterprise Edition 2. De bril wordt voortaan als officieel Google-product in de markt gezet, en niet langer als experimenteel project binnen X, de ‘moonshot factory’ van Google-moederbedrijf Alphabet.

“X was een gewelidge omgeving om het Glass-product te leren kennen en verfijnen. Om tegemoet te komen aan de vraag van de groeiende markt voor wearables in bedrijven, en om onze inspanningen voor ondernemingen beter te schalen, is het Glass-team verhuisd van X naar Google”, zegt Jay Kothari, Project Lead voor Glass, in een blogpost.

Glass Enterprise Edition 2

De Glass Enterprise Edition 2 kost 999 dollar en is gebouwd op het Snapdragon XR1-platform van Qualcomm. De snellere processor wordt gecombineerd met een nieuwe AI-engine. Die zorgt voor betere prestaties op vlak van beeldherkenning en machine learning, terwijl het energieverbruik kan worden geoptimaliseerd. Verder werden ook de camera en batterij verbeterd, en is USB-C toegevoegd om sneller te laden.

Het ontwerp is weinig veranderd, met een eenvoudig heads-up-display bovenaan de bril. Google voegt ook een nieuwe veiligheidsbril toe, in samenwerking met het Amerikaanse Smith Optics. Aan de softwarekant draait de Glass op Android, met ondersteuning voor Android Enterprise Mobile Device Management.

Consumentenflop

Google zette Glass aanvankelijk in de markt als consumentenproduct, maar kon het grote publiek niet overtuigen. De bril werd daarom heruitgevonden als professionele tool voor gebruik door chirurgen, technisch personeel, fabrieksarbeiders enzovoort. Bedrijven die Glass gebruiken, ervaren volgens Google “snellere productietijden, verbeterde kwaliteit en lagere kosten”.

Google speelt met Glass in dezelfde markt als Microsoft met zijn HoloLens. Bedrijven lopen steeds meer warm voor het gebruik van augmented reality in verschillende sectoren, terwijl de technologie aan consumentenzijde maar niet wil doorbreken.

