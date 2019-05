Veeam gaat voor secundaire storage samenwerking aan met partners

Veeam gaat samen met storage-, HCI- en hardware-partners complete oplossingen bieden op het gebied van secundaire storage. Het bedrijf kondigde tijdens zijn VeeamON-conferentie het ‘with Veeam’-programma aan, dat gebruikers op dit terrein nog meer mogelijkheden moet bieden.

Met het samenwerkingsprogramma willen Veeam en zijn partners eindgebruikers en verticale segmenten gaan voorzien van de juiste mogelijkheden die secundaire storage hen kan bieden. Hiervoor wordt de Veeam Availability Platform-stack met de beste storage- en HCI-toepassingen en -oplossingen van de partner gekoppeld. De partners integreren dit datamanagementplatform vervolgens met hun eigen oplossingen en toepassingen voor primaire en secundaire storage.

Dit moet dan uiteindelijk een gezamenlijk platform voor secundaire storage opleveren en eenvoudig kan worden aangeschaft, op maat worden gemaakt en worden beheerd. Natuurlijk kan dit platform vervolgens met gemak binnen het hele bedrijf of organisatie worden uitgerold.

Voordelen voor eindgebruikers

Op deze manier kan de eindgebruikers dan over alle opties beschikken voor hun dataprotectie, -retentie, -beschikbaarheid en -beheer. De opties waarover zij hiervoor kunnen beschikken, zijn onder meer voldoende rekenkracht en opslag, de mogelijkheid om op of af te schalen, een consistent set herstelmogelijkheden en een enkele SKU dat alle geïnstalleerde software en de juiste aangepaste hardware inzichtelijk maakt.

Door deze laatste optie kunnen eindgebruikers de complete oplossing in een enkele keer van een leverancier aanschaffen en daarbij voor ondersteuning een enkel contactpunt hebben. De koppeling moet eindgebruikers verder diverse mogelijkheden gaan bieden voor onder meer scale-up en -out, een constistent set van herstelmogelijkheden.

Nutanix en ExaGrid eerste partners

Als eerste partners binnen de ‘with Veeam’-samenwerking zijn Nutanix en ExaGrid aangekondigd. Zo heeft de eerste partij al enkele weken zijn Nutanix Mine with Veeam-oplossing aangekondigd. ExaGrid presenteerde al vorige maand een oplossing; ExaGrid Backup with Veeam in april dit jaar. Volgens de cloudgebaseerde back-upspecialist zijn meer samenwerkingsverbanden met andere partijen in de maak.

Sommige van deze ‘with Veeam’-oplossingen zullen straks direct via een infrastructuurpartner worden verkocht en onderhouden. Andere oplossingen zullen worden geleverd via wereldwijde distributiepartners en integrators. Dit hang af van de regio en van het partnernetwerk, zo kondigt Veeam aan.