Veeam maakt disaster recovery op enterprise-niveau voor alle bedrijven beschikbaar

Veeam Software maakt zijn nieuwe Availability Orchestrator v2 algemeen beschikbaar. De nieuwe versie moet de krachtige orchestration- en automatiseringsmogelijkheden uitbreiden naar een bredere set aan applicaties en virtuele machines.

Met deze meer uitgebreide mogelijkheden moeten organisaties geholpen worden bij het aanpakken van diverse operationele- en disaster recovery- en datamigratiescenario’s. Daarnaast worden deze mogelijkheden voor iedere organisatie die Veeam’s backup- en replicatiemogelijkheden gebruikt beschikbaar via het Availability Platform van het bedrijf.

Volgens Danny Allan, vice president van product strategy bij het bedrijf, worden het met de nieuwe versie van de oplossing uitdagingen van handmatige processen verwijderd, door “betrouwbare orchestrated recovery van productie-VM’s te introduceren, of ze nu beschermd zijn door backups of door replica’s”.

“Dit omvat ook de mogelijkheid om beschermingsdata snel en efficiënt in te zetten om herstelbaarheid en compliance te bewijzen, of dit standaarden nu intern opgelegd worden of door reguleringen als de GDPR.”

Kosten verlagen

Volgens Veeam geeft 80 procent van de bedrijven in de afgelopen jaren een incident gehad waarbij het gebruik van een disaster recovery-plan noodzakelijk was. Daarom is het belangrijk dat organisaties zichzelf beschermen, plannen en voorbereiden om storingen te overkomen. Onderzoek van Veeam onthult namelijk dat downtime van slechts een enkele bedrijfskritische applicatie gemiddeld ruim 102.000 dollar per uur kost.

Volgens de back-upspecialist kunnen bedrijven de totale cost of ownership (TCO) van disaster recovery drastisch verlagen door complete sites en individuele workloads automatisch te testen, te documenteren en betrouwbaar te herstellen op een compleet georchestreerde manier.

Daarnaast moet het eenvoudiger zijn om aan SLA’s te voldoen voor interne en externe regel- en wetgeving en audits. Dit is nu mogelijk door verbeterde rapportages en compliance-mogelijkheden. Daarnaast kunnen zakelijke afdelingen, applicatie-eigenaars en uitvoerende teams hun eigen beveiligde toegang, via geavanceerde delegatie en rol-gebaseerd access control (RBAC), tot orchestration-planning en testing-resources krijgen, zo maakte Veeam bekend tijdens zijn jaarlijks evenement in Miami.