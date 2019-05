Atos zet blockchain in om digitale identiteit te ontwikkelen

Atos heeft een proof of concept ontwikkeld voor een digitale identiteit waarmee burgers veilige toegang moeten kunnen krijgen tot online diensten. De digitale identiteit werd met behulp van blockchain ontwikkeld. De oplossing voldoet aan de eisen die vastgelegd zijn in de European Digital Identity Standard (eiDAS).

Gebruikers behouden bij de digitale identiteit de regie over hun data. Tot nu toe werd de identiteit van burgers op het internet vaak door een centrale partij of dienst beheerd. Data is in dat geval het eigendom van de partijen. Met de oplossing van Atos, de Self Sovereign Identity, moet dat dus anders zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een decentrale infrastructuur, waardoor voorkomen kan worden dat persoonlijke gegevens uitgewisseld worden of worden doorverkocht aan derden.

Ook kunnen gebruikers hun identiteit met de oplossing op een betrouwbare manier verifiëren, aldus de IT-specialist em -dienstverlener. Daarmee kunnen ze veilig toegang krijgen tot publieke dienstverlening die online aangeboden wordt. Het proof in concept wordt nog doorontwikkeld in samenwerking met klanten, zodat het een op maat gesneden oplossing wordt die voldoet aan hun specifieke wensen en eisen.

Daarnaast is de oplossing dus eiDAS-proof, wat betekent dat gebruikers zich mogelijk ook in andere Europese landen kunnen identificeren en veilig inloggen.

Weinig kans op fraude

Volgens Eduardo Leegwater, Digital Identity Expert van Atos, is er met de digitale identiteit bovendien weinig kans op cyberaanvallen en identiteitsfraude. De oplossing gebruikt namelijk blockchain-technologie, waarbij data versleuteld wordt op basis van complexe cryptografie.

“Dierdoor kan deze digitale identiteit met dezelfde mate van betrouwbaarheid worden gebruikt als een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Atos ontwikkelt op dit moment een mobiele applicatie die het mogelijk maakt om de oplossing in gebruik te nemen. Wanneer dit is voltooid, kunnen burgers zich zowel online als offline identificeren met de applicatie”, aldus Leegwater.

Overigens bestaan er al wel digitale identiteiten. Dat zijn multi-inzetbare identificatiemiddelen, die eenvoudig met derden te delen zijn. De identiteiten zijn echter persoonsgebonden, waardoor veiligheid gegarandeerd wordt. In Nederland wordt DigiD voor burgers en eHerkenning voor bedrijven gebruikt.