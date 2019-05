Citrix breidt zijn Workspace uit naar Google Cloud

Citrix heeft plannen aangekondigd om zijn Workspace uit te breiden naar Google Cloud. Op die manier moet de flexibiliteit en keuzemogelijkheid bij een overstap naar de cloud vergroot worden. Citrix maakte het nieuws bekend tijdens zijn Synergy-evenement deze week in Atlanta.

Citrix lanceerde zijn oplossingen al voor de slimme werkplek, maar voegt daar naar eigen zeggen nu nog intelligentie aan toe. Dit doet het aan de hand van hypermoderne mogelijkheden voor het leveren van een eenduidige, contextbewuste gebruikservaring op elk apparaat en in elk netwerk.

Workspace geeft werknemers via single sign-on toegang tot een overzichtelijke omgeving, met daarin alle apps en informatie die ze nodig hebben. De omgeving bevat standaard een integratiefunctie voor ruim 150 zakelijke applicaties, waaronder Salesforce, Workday, SAP Ariba en SAP Concur, ServiceNow, Microsoft Outlook en G Suite. Ook zijn er 100 micro-apps die gebouwd zijn voor veelgebruikte software-diensten, waarmee taken automatisch aangeboden worden op basis van prioriteit en relevantie.

Geheel nieuw is de integratiefunctionaliteit voor samenwerkingstools als Microsoft Teams en Slack. Werknemers krijgen hun werk daardoor in een constante stroom aangeboden, waardoor zij niet steeds van omgeving hoeven te wisselen.

Desktop-as-a-Service

Verder heeft Citrix een Desktop-as-a-Service in de planning. Daarmee moet het voor IT-afdelingen eenvoudiger worden om een consistente en veilige werkomgeving in de cloud te bieden. Daarin hebben werknemers beschikking over hun eigen desktop en alle diensten en applicaties om hun werk uit te kunnen voeren.

Bedrijven kunnen via Citrix Analytics zorgen voor een goede balans tussen flexibiliteit en de noodzaak van een goed beveiligde omgeving. Er is dan ook een dynamisch toegepast beveiligingsbeleid aanwezig. Verder zorgt de oplossing voor de volledige registratie van beveiligingsbedreigingen en de geautomatiseerde afhandeling van die dreigingen.

Tot slot heeft Citrix een nieuwe functionaliteit toegevoegd om bedrijven minder kwetsbaar te maken voor aanvallen en datadiefstal. De functie moet apps en inhoud binnen de digitale werkplekken tegen malware beschermen, zoals keylogging en screen capture. De mogelijkheden bieden endpoint- en browser-beveiliging voor alle verbindingen met Citrix Virtual Apps and Desktops. Dit geldt zowel vanaf persoonlijke als beheerde apparaten.