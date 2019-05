‘Generatie Z is meest productief op kantoor’

Het overgrote deel van generatie Z en millennials zegt ondanks de bijbehorende afleiding het liefst in een kantoortuin te werken. Dat geeft respectievelijk 55 en 56 procent aan in een onderzoek van Future Workplace, uitgevoerd in opdracht van UC- en collaborationspecialist Poly.

Volgens Poly, het nieuwe fusiebedrijf van Polycom en Plantronics, geven de twee jongste generaties aan productiever te zijn in drukke omgevingen. Ook neigen ze meer samen te werken dan andere generaties. Overigens werken mensen van alle leeftijden graag op kantoor, maar het liefst zonder lawaaierige collega’s.

Afleidingen

Kantoortuinen zitten vol met afleidingen. Van de ondervraagde werknemers geeft99 procent in het onderzoek aan afgeleid te worden op hun individuele werkplek. Harde praters zijn daarbij de grootste afleiding. Zo geeft 76 procent aan een collega die hard praat aan de telefoon de grootste afleiding is. Verder noemt 65 procent collega’s die in de buurt te hard praten.

Die afleidingen hebben flink wat gevolgen. Van de ondervraagden in het onderzoek van poly geeft 51 procent aan dat het door die afleidingen moeilijk is om telefoongesprekken goed te verstaan of om goed hoorbaar te zijn. Daarnaast beïnvloed het volgens 48 procent van de respondenten de concentratie. Daarnaast raakt 93 procent regelmatig gefrustreerd tijdens een telefoon- of videogesprek.

Toch werken veel werknemers wel graag in een kantoortuin, maar daarbij geldt hoe jonger, hoe groter de voorkeur. Van de babyboomers werkt namelijk maar 38 procent graag in een kantoortuin. Van generatie X is dat 48 procent. Van de babyboomers zegt 60 rocent daarnaast het productiefst te zijn als het stil is, terwijl 52 procent van generatie Z juist zegt productiever te zijn als het druk is op kantoor of als ze met anderen praten.

Afleiding voorkomen

Natuurlijk zijn afleidingen ook te voorkomen, bijvoorbeeld door een koptelefoon op te zetten. Iets meer dan een derde, 35 procent, van generatie Z doet dit, tegenover 16 procent van de babyboomers. Ook gaat 40 procent van de twee jongste generaties weleens op een comfortabelere plek – bijvoorbeeld een bank – zitten om te werken. Van de babyboomers werkt ruim de helft juist alleen op hun hoofdwerkplek.

Volgens het onderzoek is bijna drie op de vier mensen bereid om vaker op kantoor te werken las werkgevers meer zouden doen om afleidingen te verminderen.