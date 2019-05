Microsoft maakt Windows Server 1903 algemeen beschikbaar

Microsoft heeft zijn Windows Server 1903 algemeen beschikbaar gemaakt. Het besturingssysteem is beschikbaar in het Volume Licensing Service Center (VLSC) voor iedereen met Software Assurance. Abonnees van Visual Studio kunnen 1903 krijgen door het te downloaden via de downloadpagina van Visual Studio Subscriber. Deze versies zijn echter alleen voor ontwikkeling en testen, en niet voor productiegebruik.

Server 1903 is een halfjaarlijkse channel feature update voor Windows Server, meldt ZDNet. 1903 omvat updates rondom containers, verbeteringen in applicatie-compatibility in Server Core en nieuwe mogelijkheden voor de gerelateerde GUI-gebaseerde Windows Admin Center-app.

Op het gebied van containers heeft Microsoft ondersteuning toegevoegd voor Windows Server-containers in Kubernetes. Voor april dit jaar waren Windows Server-workloads op Kubernetes nog in preview. Ook is er GPU acceleration-ondersteuning toegevoegd voor Windows-containers, evenals diverse verbeteringen aan schaalbaarheid.

Microsoft voegde op het gebied van compatibility twee Feature on Demand (FOD) toevoegingen toe. Deze zijn bedoeld om de applicatie-compatibility met Server Core te verbeteren, wat het aanbevolen Server-besturingssysteem voor productie is. De twee FOD-toevoegingen zijn Task Scheduler en Hyper-V Manager.

Windows 10-update

Microsoft maakte vandaag ook zijn grote update van Windows 10 beschikbaar via het officiële Windows Update-kanaal. Iedereen die op manueel updaten klikt, krijgt de update direct binnen. Ook is de update met de hand te installeren. De Windows 10 May 2019 Update heeft wel twee keer zoveel opslag nodig als voorheen. Het besturingssysteem heeft vanaf nu 32 GB aan opslagruimte nodig, in plaats van de 16 GB die het eerder nodig had.

De Windows 10 May 2019 Update komt met diverse nieuwe functies. Het besturingssysteem heeft bijvoorbeeld een licht thema gekregen, als tegenwicht tegen het donkere thema uit de vorige update. Daarnaast is het mogelijk om in te loggen zonder wachtwoord, wat ook mogelijk is in alle andere apps van Microsoft.

Op het gebied van veiligheid is de Windows Sandbox toegevoegd. Daarmee is het mogelijk om software in een container te testen, zonder het besturingssysteem aan te tasten. Ook is het startmenu gestroomlijnd met minder tegels en kant-en-klare mappen.