Huawei: ‘Eigen besturingssysteem kan in de herfst al klaar zijn’

Huawei zou zijn eigen besturingssysteem voor smartphones en laptops deze herfst al klaar kunnen hebben voor gebruik in China. Dit zegt het Hoofd Consumentenmarkt Richard Yu van de Chinese techgigant tegenover CNBC. De Chinese techgigant werd vorige week op een zwarte lijst gezet door de VS, waarna Google de Android-licentie introk.

Huawei maakte in maart al bekend dat het sinds 2012 aan een besturingssysteem werkt, dat in stand-by staat mocht de VS de export van Amerikaanse producten verbannen. Exact dat gebeurde vorige week, toen de regering van president Trump Huawei verbood om producten en diensten van Amerikaanse makelij te kopen. Google maakte snel daarna bekend de Android-licentie in te trekken, waardoor toekomstige Huawei-smartphones mogelijk geen toegang krijgen tot populaire apps als YouTube en Gmail.

Nu stelt Yu dus dat het eigen besturingssysteem van het bedrijf snel klaar kan zijn voor gebruik in China, mocht dat nodig zijn. Yu benadrukt wel dat het besturingssysteem alleen ingezet wordt als Huawei de software van Google en Microsoft helemaal niet meer mag gebruiken.

Dat is vooralsnog niet het geval. Bovendien heeft de VS de opgelegde handelssancties tijdelijk versoepeld. Daardoor mag het bedrijf tijdelijk wel in Amerika gemaakte goederen kopen. De Amerikaanse overheid probeert hiermee de verstoringen voor klanten te beperken. De regels zijn echter alleen tot 19 augustus van dit jaar versoepeld.

2020

Het besturingssysteem zou specifiek in het vierde kwartaal van dit jaar klaar zijn voor China. Een versie voor de markten buiten China moet in het eerste of tweede kwartaal van 2020 afgerond zijn. Op het besturingssysteem komt ook de app store van Huawei zelf, de App Gallery. De App Gallery staat nu ook al op de apparaten van Huawei, maar de Play Store van Google is vaak de standaard app store voor consumenten.

Wil het besturingssysteem echter slagen, dan moet er wel een gebruikerservaring komen die op kan tegen die van Google, stelt Neil Shah, onderzoeksdirecteur bij Counterpoint Research. Ook moet er een diverse collectie aan apps zijn en moeten deze veilig worden gemaakt.

Bovendien heeft Huawei niet alleen problemen op het gebied van software. Chipfabrikanten Intel, Qualcomm, Xilinx en Broadcom zouden niet meer aan de Chinese fabrikant leveren. En ook chipsetfabrikant ARM zou de handel met Huawei stopzetten, meldt de BBC op basis van interne documenten die het in handen heeft gekregen. ARM maakt de basis voor de eigen processors van Huawei die in de smartphones van het bedrijf zitten.