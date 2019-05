Alibaba Cloud breidt aantal partners in EMEA-regio uit

Alibaba Cloud, de cloudcomputing- en data intelligence-afdeling van de Alibaba Group, heeft aangekondigd dat negen nieuwe partners zich hebben aangesloten bij zijn EMEA Ecosystem Partner Program. Het programma werd vorig jaar gelanceerd en moet de samenwerking tussen de klanten en partners van het bedrijf in Europa, het Midden-Oosten en Afrika versterken.

De nieuwe partners in de EMEA-regio zijn Cloud Temple, Equinix, EVA Group, Group Cyllene, GTI Software & Networking, PROJIXI Europe, SKALE-5, SMILE en Xebia. De partners kunnen samen de digitale transformaties van bedrijven in de regio faciliteren. Dit geldt vooral voor de retail-sector, waar de expertise van de Alibaba Group in e-commerce, logistiek en New Retail ingezet kan worden.

Ook kunnen de partners gebruikmaken van het zakelijk succes en de marktinzicht van het bedrijf, om zo hun aanwezigheid in China te vergroten via het China Gateway-initiatief. “Door onze state-of-the-art cloud-infrastructuur en advanced data intelligence servers te bieden, hopen we samen met onze partners de digitale transformatie van bedrijven te versnellen, en hen te helpen om wereldwijd in markten te slagen, vooral in China”, aldus Yeming Wang, General Manager bij Alibaba Cloud EMEA.

Het bedrijf had al diverse andere partners in de EMEA-regio. Het gaat dan onder meer om Linkbynet, Ecritel, Micropole en Intel, die zich vorig jaar aanmeldden bij het bedrijf.

Franse universiteiten

Daarnaast heeft Alibaba Cloud een samenwerking afgesloten met lokale universiteiten in Frankrijk. Vorig jaar werd er al een samenwerking met Telecom ParisTech opgezet om cloud computing en big data-training voor hun studenten opgezet. Dit jaar wordt er ook een partnerschap gesloten met SUPINFO International University.

Dat is een instituut van IT en computerwetenschappen, dat in 1965 in Parijs werd opgericht. Tegenwoordig heeft de school ruim dertig campussen wereldwijd. De twee partijen gaan nauw samenwerken op het gebied van course design, certification training, het bouwen van IT-infrastructuur en cross border-connectiviteit.