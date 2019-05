Intel server roadmap lekt uit met focus op 10 nm, PCIe 5.0 en DDR5

Een uitgelekte roadmap van Intel toont enkele nieuwe details en bevestigt jaarlijkse nieuwe Optane Persistent Memory (PM) modules. Zo verschijnen Cooper Lake en Ice Lake zoals gepland in 2020 en krijgt opvolger Sapphire Rapids 8-kanaals DDR5-ondersteuning en PCIe 5.0.

Vorige maand presenteerde Huawei deze uitgelekte slides aan zijn partners. Hiermee wordt het nieuws bevestigd van eind april toen Intel meer details deelde in een investeerdersvergadering. Cooper Lake (14 nm) en Ice Lake-SP (10 nm) worden respectievelijk in Q1 en Q2 2020 verwacht. Beide delen hetzelfde platform (Whitley).

Cooper Lake-SP is beschikbaar tot 48 kernen. Vermoedelijk worden hiervoor opnieuw twee dies met elkaar gelinkt op één chip. Cooper Lake-SP krijgt vier UPI-links en acht DDR4 memory channels. Dat zijn respectievelijk één en twee meer dan Cascade Lake-SP.

Ice Lake-SP gaat maar tot 26 kernen, wat vermoedelijk te maken heeft met de yield-problemen rond 10 nm. Het biedt verder ook ondersteuning tot 8-kanaals DDR4 maar verhoogt de PCIe-compatibiliteit naar Gen 4.

Optane PM

Vanaf 2021 spreken we over Sapphire Rapids-SP op het nieuwe Eagle Stream-platform. Dat brengt 8-kanaals DDR5-geheugenondersteuning, PCI Express 5.0 en Intel Accelerator Link (IAL) met zich mee. Die laatste is een interconnect op basis van PCIe 5.0 en is al omgedoopt tot Compute eXpress Link volgens Tweakers. Facebook, Microsoft en Google vervoegen het rijtje van Intel en werken samen aan deze interconnect.

Bij zowel Sapphire Rapids als Granite Rapids staat het productieproces niet gedetailleerd. Vermoedelijk wordt Sapphire Rapids op 10 nm gebakken en kan Granite Rapids het tweede product op 7 nm worden na de Intel Xe-grafische kaart. Zoals het nu op de roadmap staat, is Granite Rapids eerder een refresh van Sapphire Rapids.

Tot slot krijgt Optane PM jaarlijks een upgrade bij elke nieuwe generatie Xeon Scalable-chips. Optane PM is het Optane-geheugen in DIMM-formaat.

