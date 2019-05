Zerto presenteert nieuwe functionaliteit voor versie 7.5

Back-up en disaster recovery-specialist Zerto heeft tijdens ZertoCON 2019 een aantal nieuwe aankondigingen gedaan voor de komende versie 7.5 van zijn Zerto IT Resilience Platform. Ook kwam de specialist met nieuwe mogelijkheden voor de licenties.

Tijdens het evenement in het Amerikaanse Nashville maakte Zerto weer een aantal nieuwe functies bekend voor de nog uit te brengen versie 7.5 van zijn platform. Zo biedt de laatste versie straks een betere integratie met long-term repositories, waaronder de HPE StoreOnce Catalyst API.

Daarnaast moet Zerto 7.5 straks ook meer mogelijkheden gaan bieden voor integratie met (multi)cloudomgevingen en dan die van Microsoft Azure en AWS in het bijzonder. Vooral als het daarbij gaat om scale en om de prestaties. Onderdelen van deze extra mogelijkheden zijn onder andere native integratie met zogeheten Azure scale sets. Daarnaast is ook de komst van een Resource Planner om de omvang van de back-up data vast te kunnen stellen voor Azure, AWS en voor on-premise omgevingen aangekondigd voor Zerto Analytics.

Verdere integratie met VMware

Ook kondigt Zerto aan dat het de koppelingen tussen het eigen platform en diverse oplossingen van VMware verder doorzet. Zo is nu de integratie van de certificatie van zijn vSphere Installation Bundle (VIB) for VMware’s vSphere APIs for I/O Filtering (VAIO) framework voltooid.

Deze integratie maakt onder meer ondersteuning voor Secure Boot for VMware vSphere hosts mogelijk. Daarnaast kunnen eindgebruikers op deze manier Zerto replication policies binnen VMware’s Storage Policies aanmaken.

Alle technologische updates worden in de tweede helft van dit jaar uitgerold, zo geeft de back-up-en disaster recovery-specialist aan.

Update over licentie-model

Naast de technologische verbeteringen aan zijn platform, heeft het bedrijf ook een aantal nieuwe mogelijkheden voor zijn licentie-model aangekondigd. Eindgebruikers kunnen nu Zerto aanschaffen als een eeuwigdurende of tijdelijke licentie.

Hiermee wil de leverancier zijn klanten meer flexibiliteit geven om te kunnen bepalen wat voor hen het beste werkt. Vooral als het gaat om functionaliteit, efficiency, agility en hun zakelijke overwegingen en niet meer op basis van kosten.