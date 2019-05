Nieuwe versie Box Relay krijgt krachtigere workflow engine en verbeterde tools

Box heeft een geheel nieuwe versie van zijn Relay workflow managementtool gelanceerd. De tool bevat een krachtigere workflow engine, een vereenvoudigde gebruikersinterface en verbeterde tools voor het manipuleren van data.

Met de Relay-tool moet het eenvoudiger worden voor meerdere afdelingen, zowel binnen als buiten een organisatie, om samen te werken aan projecten in de Box-app, waarbij veel van de configuratiekant geautomatiseerd wordt. De tool is ontworpen om herhalende processen, zoals het onboarden van een nieuwe werknemer, eenvoudiger te automatiseren.

In de nieuwste versie zijn verbeteringen doorgevoerd aan de kern-engine, die nu workflows bouwt op basis van “if this then that” (IFTTT) triggers, om meer processen te ondersteunen die een groter aantal stappen nodig hebben, weet IT Pro. Het platform ondersteunt nu daarnaast de optie om content te routen, op basis van metadata-attributen, zoals een datum, dropdown, multiselect en open text-velden.

Nieuwe interface

Daarnaast is dus de gebruikersinterface aangepast. Met het nieuwe ontwerp moeten werknemers die niet in de IT zitten hun eigen processen kunnen bouwen, zonder dat ze technische ondersteuning nodig hebben. Het primaire dashboard heeft ook een nieuw uiterlijk gekregen, waarin nu realtime statistieken voor workflow-geschiedenis staan. Ook staat er wie de workflows heeft gemaakt, geüpdatet of verwijderd, en is er een optie de audit-geschiedenis te exporteren.

Relay is bovendien nauwer geïntegreerd in het Box-portfolio. Gebruikers kunnen nu alle tools in Box Cloud Content Management gebruiken, inclusief de beveiligings- en compliancefunctionaliteit. Ook zijn dezelfde integraties als Office 365 en DocuSign te gebruiken.

De nieuwe Box Relay-versie zit momenteel in private bèta, maar moet aan het einde van juni dit jaar algemeen beschikbaar worden. Er komt dan zowel een betaalde variant als een gratis Lite-versie.

Box Task

Naast de update van Relay, werkt het bedrijf ook aan een nieuwe single view gebruikerservaring als onderdeel van Box Tasks. Deze oplossing is ontwikkeld om het eenvoudiger te maken voor gebruikers om al hun taken in één keer te zien. De gebruikerservaring krijgt nu ook ondersteuning voor mobiele push-berichten.

De toevoeging zit nu in publieke bèta. De functie wordt voor alle gebruikers gratis beschikbaar als het algemeen wordt gelanceerd.