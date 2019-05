Siemens en Alphabet-dochter Chronicle beschermen energie-infrastructuur

Siemens AG heeft een samenwerking gesloten met Chronicle, een dochterbedrijf van Alphabet. De twee partijen gaan samen systemen in de energie-infrastructuurindustrie beveiligen.

Het plan is dat Siemens het Backstory-netwerkbeveiligingsplatform van Chronicle gaat gebruiken om meer zichtbaarheid te bieden in de IT-systemen van een energiebedrijf, schrijft Silicon Angle. Siemens gaat Backstory daarvoor combineren met zijn eigen beveiligingstools.

Chronicle Backstory

Chronicle werd in 2018 door Alphabet, het moederbedrijf van Google, opgericht. Het bedrijf ontwikkelt een cybersecurity intelligence- en analytics-platform met technieken die Google ook zelf gebruikt. Het Backstory-platform werd in maart dit jaar gelanceerd en is een clouddienst van Chronicle waar bedrijven hun beveiligingstelemetrie kunnen uploaden, opslaan en laten analyseren. Bedrijven kunnen op die manier mogelijke aanvallen ontdekken en onderzoeken.

Toen Backstory gelanceerd werd, beschreef CEO Stephen Billet van Chronicle het platform als “Google Photos voor zakelijke netwerkbeveiliging”. Ook is het volgens hem het “eerste wereldwijde beveiligingstelemetrieplatform ontworpen voor een wereld die in petabytes denkt”. En dat is de schaal die de energie-industrie nodig heeft als het de dreigingen af wil wenden.

Nu het Internet of Things (IoT) steeds groter wordt, worden meer apparaten en onderdelen verbonden met het internet. Dat genereert allemaal grote hoeveelheden data die interessant kunnen zijn voor cybercriminelen. Dat dit een lucratieve markt is voor beveiligingsbedrijven, is dus niet vreemd.

Samenwerking

Chronicle is dan een nieuwe speler op de beveiligingsmarkt, maar door samen te werken met Siemens heeft het wel direct een grote aanwezigheid in de energiesector. Het platform van Chronicle in combinatie met de kennis en technologie van Siemens, kan bedrijven in staat stellen om zich aan te passen aan de constant veranderende aanvallen.

“We kunnen klanten het vertrouwen geven om actie te ondernemen”, aldus Leo Simonovich, het hoofd van Siemens Industrial Cyber and Digital Security. “We hebben een exponentiële groei in cyberaanvallen gezien. Dat kan leiden tot stopzettingen. De energiesector wordt uitgedaagd door zichtbaarheid en vergrootte connectiviteit.”