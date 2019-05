Barracuda Networks:’Managed Services bieden partners grote omzetkansen in EMEA’

De Managed Services Provider (MSP) markt groeit nog altijd. Deze markt biedt channelpartners in EMEA dan ook de grootste omzetkansen. Dat stelt securityspecialist Barracuda Networks in het rapport The Evolving Landscape of the MSP Business Report 2019. Het onderzoek werd onder vijftig beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van channel partnerorganisaties gehouden, die in heel Europa managed services aanbieden.

Volgens het onderzoek bieden managed services partners de grootste omzetkansen. Die kansen zijn zelfs groter dan andere factoren gecombineerd: 54 procent van de channelpartners in EMEA zegt dat managed services de grootste potentiële omzetkansen bieden. Dat is bijna vier keer meer dan de eerstvolgende optie met de meeste antwoorden.

Dit is niet vreemd, aangezien het vertrouwen in de managed services-markt toeneemt. Volgens een rapport uit 2018 was de omzetverhouding uit managed services tegenover cloud computing en professional services namelijk nog 4 tegen 3. Dit jaar is die omzetverhouding gegroeid naar 4 tegen 1.

De omzet stijgt dus, en dat blijkt ook uit het rapport van Barracuda Networks. 66 procent van de respondenten zei namelijk dat ruim 30 procent van hun omzet dit jaar uit managed services haalden. Vorig jaar was dat nog 52 procent.

Uitdagingen

Dit alles komt echter niet zonder uitdagingen. Zo bestaat het risico dat klanten overstappen, en daar zeggen MSP’s zich bewust van de zijn. Voor klanten zijn prijzen en de beschikbare budgetten belangrijke factoren om over te stappen naar een andere service provider. Van de ondervraagde MSP’s noemt 55 procent echter een andere reden als de meest belangrijke voor het verliezen van klanten: het feit dat ze worden overgenomen door een ander bedrijf.

Daarnaast kunnen misconcepties bij klanten voor problemen zorgen voor de kansen van managed services, stelt het onderzoek. Ook memoreerde 89 procent van de ondervraagde channel partners dat vorig jaar en dit jaar een belangrijke barrière.

Ook voor klanten zijn er tegenwoordig diverse uitdagingen, die er juist voor zorgen dat ze naar MSP’s toegaan. Volgens 69 procent van de partners gis een gebrek aan de vereiste IT-vaardigheden de belangrijkste reden is dat klanten meer MSP-diensten afnemen. 61 procent noemt daarnaast de migratie naar de cloud. In 2018 werden de wens om kosten te besparen nog als belangrijkste reden genoemd, met 65 procent.