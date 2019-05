SUSE verlaagt operationele IT-kosten bedrijven met Enterprise Storage 6

SUSE heeft de nieuwste versie van zijn oplossing Enterprise Storage aangekondigd. Enterprise Storage 6 moet IT-organisaties in staat stellen om zich naadloos aan te passen aan veranderende zakelijke eisen, terwijl ze ook de operationele IT-kosten verminderen door hun enterprise opslaginfrastructuur te transformeren.

Enterprise Storage 6 is gebaseerd op de Ceph Nautilus-release en gebouwd op SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1. De nieuwe versie bevat nieuwe functies die gericht zijn op containerized en cloud workload-ondersteuning, verbeterde integraties met de publieke cloud en verbeterde databeschermingsmogelijkheden.

Aanpassen aan eisen

Bedrijven moeten met de nieuwe release zich naadloos aan kunnen passen op veranderende zakelijke eisen, door innovatie te versnellen, applicatie-beschikbaarheid te maximaliseren en cloud-resources eenvoudig in te zetten.

Het versnellen van die innovatie kan door storage silos verder te verwijderen, waardoor gebruikers eenvoudigere toegang krijgen tot verschillende soorten data. Ook moet dit gebruikers in staat stellen om snel informatie uit de data te halen, aan de hand van zoek- en analytics-tools.

Met snellere en gedetailleerdere backups die nu goedkope publieke cloud-resources gebruiken, is het mogelijk om applicatie-beschikbaarheid te maximaliseren. Op die manier moet de databescherming verbeterd worden. Bovendien is het met Enterprise Storage 6 mogelijk om snel en eenvoudig publieke cloud-resources in te zetten voor de opslaginfrastructuur.

Kosten besparen

Ook moeten bedrijven met met de nu uitgebrachte release hun operationele IT-kosten kunnen verminderen, aan de hand van nieuwe mogelijkheden. Zo is het mogelijk om data placement te optimaliseren, doordat bedrijven nu in staat zijn om automatisch en efficiënt data te verplaatsen door alle lagen van opslag. Dit gebeurt op basis van beleid, en zorgt ervoor dat er altijd toegang is tot kritieke data wanneer nodig.

IT-efficiënte kan verbeterd worden met een enkele, schaalbare opslagoplossing die voldoet aan alle opslageisen voor containerized en cloud workloads, ongeacht waar die staan.

SUSE Enterprise Storage moet vanaf eind juni dit jaar algemeen beschikbaar worden.