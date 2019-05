Havenbedrijf Rotterdam stuurt dataverzamelende container op pad

Het Havenbedrijf Rotterdam stuurt vandaag een ‘slimme’ scheepscontainer op een twee jaar durende wereldreis op pad om zoveel mogelijk data te verzamelen. Deze data moeten uiteindelijk leiden tot een digitale ‘twin’ van de werkelijke fysieke Rotterdamse haven. Cisco is hierbij een van de belangrijkste partners.

De met IoT-technologie uitgeruste scheepscontainer ‘42’ moet wereldwijd informatie gaan verzamelen over wat de lading meemaakt tijdens transport over zee en over land. De verzamelde gegevens moeten inzicht geven in alle uitdagingen waarmee transport en logistiek van goederen op dit moment mee te maken krijgen.

Doel van het project is uiteindelijk om een complete digitale ‘twin’ van de fysieke Rotterdamse haven te creëren. Met deze realtime digitale kopie kan het Havenbedrijf vervolgens direct de dienstverlening verbeteren. Ook wordt op deze manier de haven voorbereid op de komst van autonome schepen.

Verwerking in IoT-platform

Alle verzamelde data worden verwerkt binnen het cloudgebaseerde IoT-platform waarover het Havenbedrijf Rotterdam op dit moment al beschikt. De gegevens worden gecombineerd met de data die afkomstig is van alle sensoren die in de haven zijn geplaatst. Dit geeft de haven een realtime inzicht over onder meer de infrastructuur, water en lucht.

Cisco en IBM helpen het Havenbedrijf hierbij flink. Zo zorgt Cisco’s Kinetic IoT-platform voor het beheer van de verschillende sensoren in de container en voor betrouwbare en veilige verbindingen waarmee data die deze sensoren genereren, worden afgeleverd in de IBM Watson cloud. Verder worden ook de verschillende datastromen, zoals onder meer temperatuur, luchtvochtigheid, GPS positie en fysieke schokken genormaliseerd.

Samenwerking tussen veel partijen

In het project Container 42 werkt het Havenbedrijf Rotterdam, naast Cisco en IBM, ook samen met veel andere partners. Dit zijn Esri, Axians, Intel, HyET Solar, Van Donge & de Roo, Awake.ai, Betta Batteries, Simwave, Advanced Mobility Services, Kalmar en Shipping Technology.

De eerste stop van de dataverzamelende container is de transport- en logistiekbeurs Transport Logistic 2019 in München.