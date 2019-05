Alkmaarse studenten winnen Sioux Mechatronics Trophy met batterijverwisselende robot

Het studententeam Batt Boys van hogeschool Inholland Alkmaar hebben gisteravond het Sioux Tech Festival gewonnen. In totaal deden twaalf studententeams uit verschillende Europese landen mee aan de tiende editie van de wedstrijd, waarbij ze een jaar lang werkten aan een autonome robot die zelf lege batterijen kan verwisselen.

De Sioux Mechatronic Trophy is een jaarlijks terugkerend evenement tijdens de Dutch Technology Week. De wedstrijd – die op het Ketelhuisplein in Eindhoven plaatsvond – laat studenten een volledige projectflow van concept naar eindproduct bedenken en ontwikkelen.

“Sioux heeft een diepgewortelde passie voor techniek en we willen deze graag met andere professionals en techniekliefhebbers delen. Het is ons doel om vooral te laten zien dat tech, naast nuttig, ook écht leuk is”, zegt Leon Giesen, CEO van de Europese vestigingen van Sioux. “Dat doen we door de studenten te enthousiasmeren en te inspireren door middel van de Mechatronics Trophy, maar ook door de invulling om de wedstrijd heen.”

Winst

Dit jaar deden dus twaalf teams mee aan het evenement, waaronder de Batt Boys, die uiteindelijk de trofee wonnen. Een teamlid noemt de winst “ongelofelijk”. “Dat we in zo’n innovatieve setting mogen concurreren met andere slimme studenten, is natuurlijk heel gaaf.”

De winst kwam echter niet helemaal vanzelf, stelt het team. Er waren op het laatste moment namelijk wat problemen, waardoor de Batt Boys opeens op zoek moesten naar een nieuwe batterij. “Het was daarom nog maar de vraag of onze robot überhaupt van zijn plek zou komen.” Tijdens de daadwerkelijke wedstrijd waren er echter geen problemen. De robot kon het complete parcours perfect en binnen de tijd afleggen.

Sioux Tech Festival

De Sioux Mechatronics Trophy vond plaats tijdens het Sioux Tech Festival, wat weer onderdeel is van de Dutch Technology Week. Het festival op Strijp-S in Eindhoven omvat echter niet alleen de wedstrijd, maar ook andere innovatieve tech-projecten.

Tijdens het festival was het bijvoorbeeld mogelijk om in de Mirror Room een totaalprofiel van de bezoeker op te stellen, aan de hand van sensoren en computersystemen. Daarnaast konden bezoekers het Sioux Holodeck ervaren, een robot van drie meter hoog besturen met een exoskelet, of samen uit een high tech escaperoom ontsnappen.