Autoriteit Persoonsgegevens ontving in eerste jaar na GDPR 20.000 privacyklachten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving in het eerste jaar nadat de Europese privacywet GDPR werd ingevoerd bijna 20.000 klachten over mogelijke privacyschending. In de eerste vijf maanden van dit jaar ontving de waakhond bovendien bijna 8.000 meldingen over datalekken, schrijft Tweakers.

De GDPR werd op 25 mei 2018 van kracht. Op de vooravond van de eerste verjaardag van de privacywet, maakte de AP cijfers bekend over zijn eerste jaar. Tussen 1 januari en 1 mei 2019 ontving de AP 8.902 klachten over vermoedelijke privacyschendingen. Tussen 25 mei 2018 en 1 januari 2019 waren dat er 11.000. Daarmee komt het totaal aantal klachten dus uit op 19.902. Per maand komen er gemiddeld 1.730 klachten per burger binnen.

Datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt naast klachten over mogelijke privacyschending ook meldingen van datalekken. In de eerste vier maanden van dit jaar waren dat er 7.872. Zet dat aantal door, dan zouden er in heel 2019 23.000 meldingen komen. In 2018 kwamen er in totaal 21.000 meldingen van datalekken binnen bij de AP.

Bedrijven zijn verplicht om datalekken bij de regelgevende autoriteiten in het land waar het lek plaatsvond, te melden. Doen ze dat niet binnen 72 uur nadat het bedrijf zich bewust werd van het lek, dan krijgen ze een boete.

In februari dit jaar bleek uit een onderzoek van advocatenkantoor DLA Piper al dat er in heel Europa 59.000 datalekken zijn binnengekomen bij de betreffende autoriteiten sinds de GDPR van kracht is geworden. Daarbij zou Nederland de lijst aanvoeren met 15.400 gemelde datalekken sinds mei vorig jaar. Duitsland deed het ook niet goed, met 12.600 meldingen. De top drie werd afgesloten door het Verenigd Koninkrijk met 10.600 gemelde lekken. In februari waren er echter nog maar 91 boetes uitgedeeld.

Oudere regels

Bedrijven moeten sinds 1 januari 2016 verplicht datalekken doorgeven aan de AP. Burgers konden daarnaast al langer klachten indienen over mogelijke privacyschendingen. Nu privacyrechten meer bekendheid hebben gekregen, zijn dat er meer geworden. Alle klachten en meldingen moeten in behandeling worden genomen door de AP.