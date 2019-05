GitHub maakt het mogelijk om open source-werk financieel te steunen

GitHub heeft het mogelijk gemaakt om het werk ontwikkelaars aan open source-software met een maandelijks bedrag te steunen. De functie heet GitHub Sponsors en werkt met verschillende donatieniveaus, meldt The Verge.

Daarmee doet de functie denken aan Patreon. Op Patreon kunnen gebruikers het werk van kleine kunstenaars, ontwikkelaars en ontwikkelaarsgroepen steunen. Dit doen ze door maandelijks een bepaald bedrag te doneren, in ruil voor bepaalde beloningen. Hoeveel iemand doneert, bepaalt diegene zelf.

De functie van GitHub komt ook met diverse doneerniveaus, ieder met een eigen bedrag en een eigen beloning. Ontwikkelaars kunnen zelf bepalen wat die niveaus en beloningen zijn, en vervolgens maandelijks terugkerende betalingen van supporters ontvangen.

Op die manier wordt werken aan open source-software winstgevend, wat tot nu toe niet het geval is. Dat kan belangrijk zijn: open source-software is belangrijk voor een groot deel van de technologie die dagelijks gebruikt wordt. Het gaat bijvoorbeeld om de kern van Android en kleine tools die verwerkt zitten in grotere programma’s. Eerder was het al mogelijk om via Patreon geld op te halen, maar nu kan dit dus ook via GitHub zelf, waar veel open source-software toch al staat.

Lancering

De functie is bij de lancering echter niet voor iedereen beschikbaar. Wel heeft het bedrijf, dat het eigendom is van Microsoft, besloten dat het geen kosten rekent om het progamma te gebruiken. De kosten voor het verwerken van betalingen worden een jaar lang voor hun eigen rekening genomen. Ook zegt GitHub dat het betalingen tot maximaal 5.000 dollar per ontwikkelaar zal evenaren in het eerste jaar dat de functie gebruikt wordt.

Individuele projecten kunnen sponsors overigens ook gebruiken om geld op te halen. Een administrator van een project kan naar profielen van projectleiders linken die donaties accepteren. Het platform laat een project zelfs linken naar financieringspagina’s op andere websites, zoals Patreon en Open Collective.