’72 procent van tablets en handhelds in bedrijven gebruiken Android’

Gemiddeld draait 72 procent van de tablets en handheld-apparaten in bedrijven Android. Dat blijkt uit onderzoek van Panasonic Business. Smartphones zijn bij dat aantal niet meegeteld. 60 procent van de inkopers zegt bovendien dat het besturingssysteem steeds meer in hun organisatie geïntegreerd wordt.

Naar verwachting neemt het gebruik van Android dus toe. De meerderheid verwacht bovendien dat die groei in de komende drie jaar door zal zetten. Bedrijven kiezen voor Android wegens de flexibiliteit (59 procent), beveiliging (58 procent) en betaalbaarheid (52 procent).

Toch denken bedrijven dat de apparaten met het besturingssysteem veel meer gepatcht moet worden. Dat is naar verwachting gemiddeld vier keer per jaar, meer dan wat nu het geval is. Ook varieert de manier waarop beveiligingspatches uitgevoerd worden. Zo zegt 66 procent op de IT-afdeling te vertrouwen, 38 procent gebruikt een Mobiel Device Management-oplossing. Nog eens 30 procent gebruikt de firmware-updates, 23 procent vertrouwt op de gebruiker, 22 procent gebruikt een IT-ondersteuningsbedrijf en 16 procent werkt met een reseller.

Gemiddeld updaten bedrijven hun Android-apparaat vijf keer per jaar. Verder verwachten ze van de leverancier van het apparaat dat het besturingssysteem tot drie jaar na het einde van de levensduur van het apparaat ondersteunt.

Functies

Mobiele kopers verwachten verder diverse functies op hun zakelijke Android-apparaat. 50 procent verwacht bijvoorbeeld een besturingssysteem dat aan te passen is om te voldoen aan de bedrijfsvereisten. 47 procent verwacht Android for Work, 41 procent een beleidsbeheertool of een console voor firmware-updates.

Verder worden ook verbeterde ondersteuning voor Android-beveiliging (37 procent), opname van gecertificeerde beveiligingsoplossingen van derden (35 procent) en gratis kant-en-klare apps voor productiviteit en beheer (35 procent) genoemd.

Volgens Jan Kaempfer, General Manager voor Marketing bij Panasonic Mobile Solutions Business Division Europe, is het echter belangrijk dat kopers erkennen dat niet alle mobiele Android-apparaten gelijk zijn. “Ze moeten goed kijken naar de beheer- en beveiligingsfunctionaliteit die hun leverancier biedt en hun Android engineerin-gervaring. Met behulp van de nieuwste updates en beheerconsoles kunnen IT-afdelingen veel tijd en geld besparen door hun updates te automatiseren door het juiste apparaat te kiezen met de juiste beheer- en beveiligingsfunctionaliteiten.”