IBM verwacht binnen vijf jaar kwantumcomputers te commercialiseren

IBM denkt binnen drie tot vijf jaar kwantumcomputers te commercialiseren, wanneer deze in specifieke domeinen beter presteren dan supercomputers. Big Blue wil eerst bewijzen dat kwantumcomputers bepaalde taken sneller kunnen uitvoeren dan supercomputers.

Het bereiken van quantum supremacy is een belangrijke mijlpaal voor kwantumcomputers. Dit is namelijk hét moment waarop deze krachtpatsers de voor nu ‘s werelds krachtigste supercomputers verslaan. Het overschakelen naar een geheel ander computerplatform zou anders misschien niet te rechtvaardigen zijn.

Quantum supremacy

IBM beweert volgens Tom’s Hardware met het oog op de Wet van Moore, dat zijn kwantumcomputers gemiddeld ieder jaar in prestatie verdubbelen. Naast IBM hebben eerder ook Google en andere fabrikanten laten weten dat om quantum supremacy te bereiken, een kwantumcomputer ten minste 50 qubits nodig heeft.

Volgens Norishige Morimoto, directeur IBM Research in Tokyo, is IBM van plan een 58-qubit-kwantumcomputer van de volgende generatie te lanceren. Deze zou supercomputers overtreffen en dus geschikt zijn voor commercialisering.

IBM Q System One

IBM’s nieuwste systeem, de IBM Q System One, is voorzien van een 20 qubit kwantum-processor met een kwantumvolume van 16. IBM is ervan overtuigd dat het zogeheten kwantumvolume, een kwantumcomputingprestatiemetriek, nauwkeuriger is dan alleen qubits te gebruiken. Kwantumvolume gebruikt een combinatie van het aantal qubits en foutenpercentages om de real-world prestaties van een quantumprocessor te bepalen.

-273 graden Celsius

Toch zal niet iedereen zomaar meteen een kwantumcomputer kunnen aanschaffen, wanneer deze beschikbaar komt. Dit type computer vraagt om een werkomgeving van -273 graden Celsius om zo de qubits tegen interferentie te beschermen. IBM ziet kwantumcomputers dan ook als aanvulling op klassieke supercomputers. Bovendien zullen ze aanvankelijk alleen geschikt zijn voor beperkte AI-applicaties, gezien ze voor nu niet overweg kunnen met bredere AI-applicaties.

Hoewel de computergigant momenteel wordt beschouwd als een van de leiders op het gebied van kwantumverwerking, werken ook andere fabrikanten aan een kwantumcomputer. Partijen als Google, Intel, Microsoft, NEC, Fujitsu, Alibaba, IonQ, Rigetti en D-Wave zijn elkaars concurrenten op dit gebied en proberen elkaar te verslaan om quantum supremacy als eerste te bereiken.

