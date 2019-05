Google Cloud breidt samenwerking met Informatica verder uit

Google Cloud heeft zijn bestaande samenwerking met de leverancier van enterprise cloud datamanagement-oplossingen Informatica verder uit. Onder meer gaat Informatica nu een tweetal hybride- en multicloudoplossingen via het public cloudplatform van de techgigant aanbieden.

Meer concreet betekent de nu verder aangegane samenwerking tussen beide partijen dat de leverancier van grootzakelijke cloud datatamanagement-oplossingen zijn Intelligent Cloud Services (IICS) en Master Data Management (MDM) nu aanbiedt via het Google Cloud Platform (GCP).

Hiermee kan de techgigant nu oplossingen bieden voor complexe zakelijk processen als het moderniseren van datawarehouse voor slimmere analyses en realtime inzichten, datamanagement voor marketinganalyses en data governance.

Moderniseren data warehouse-omgevingen

De nu aangeboden IICS-oplossing van Informatica maakt het eindgebruikers onder meer mogelijk eenvoudig en veilig data van hun hybride en multicloud-applicaties en -systemen verplaatsen naar de public cloudomgeving van Google.

Verder kunnen ze hierdoor naadloos en schaalbaar data analyseren met slimme analytics-oplossingen, waaronder BigQuery, Cloud Dataproc, en cloudgebaseerde functionaliteit voor kunstmatige intelligentie toepassen.

Data governance

Verder maakt, volgens beide partijen, het gebruik van IICS Data Quality and Governance Cloud het voor eindgebruikers eenvoudiger om van een centrale locatie de datakwaliteit te verkennen en te beheren over verschillende on-premise systemen en Google Cloud data stores, zoals Cloud Storage, BigQuery en Cloud Spanner.

GCP biedt hiervoor een veilige, schaalbare en betrouwbare infrastructuur om bedrijfskritische oplossingen voor data-analyse te bouwen en te beheren. Naast analyse, kunnen eindgebruikers van de oplossingen van Informatica ook de diverse toepassingen voor kunstmatige intelligentie en machine learning van het public cloudplatform gebruiken. Deze kunnen ze onder meer toepassen op hun data voor voorspellende analyses, zodat applicaties en bedrijfsprocessen nog intelligenter worden.

Beide diensten Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) en Master Data Management (MDM) via het Google Cloud Platform (GCP) komen in de loop van dit jaar beschikbaar voor klanten via een early access program.